Gmail per Android: in arrivo aggiornamento straordinario basato sull'IA

Nell’app Gmail per Android gli esperti hanno trovato stato il pulsante “Riassumi questa email” nel menu a tre punti delle email thread, anche se pare essere ancora non attivo al momento. La nuova funzione, come Google stessa ha specificato nella pagina di supporto, è attualmente disponibile solo per email con più di due risposte ed è stata pensata per le aziende.

Gemini sull’App Gmail sarà uguale alla versione web?

Dalle ultime notizie sembra che il nuovo pulsante nell’app mobile sia invece destinato a tutti gli utenti. In questo modo, chiunque potrebbe tranquillamente usufruirne. Attenzione, attualmente premere il pulsante non apre nulla. Si crede però che il modus operandi sarà lo stesso della versione web, dove gli utenti Gmail possono richiedere suggerimenti semplicemente facendo clic su “Chiedi a Gemini”. L’introduzione dell’IA nell’app Gmail per il sistema Android potrebbe portare diversi miglioramenti nella quotidianità di chi dietro le mail ci sta ore ed ore. Con essa sarà più facile l’organizzazione e la gestione, tanto da ridurre i tempi e semplificare la comunicazione.

Gemini AI sta pian piano diventando la protagonista dei molteplici servizi Google, soprattutto tra le app di Workspace come appunto Gmail. Non molti giorni fa, l’IA è stata aggiunta anche a Maps per consentire l’avvio automatico delle app di navigazione. Addirittura, si vocifera che l’intelligenza artificiale possa presto essere integrata anche in altri sistemi operativi. Da alcune segnalazioni, pare anche che Google sia nel pieno delle sperimentazioni con Gemini e che stia cercando di estendere l’uso anche ai tablet Android.