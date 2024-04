Google sta seguendo la tendenza del momento proponendo ai suoi utenti video sempre più brevi. Inizialmente l’azienda di Mountain View ha tentato di seguire questa strada usando YouTube Shorts. Ora però sembra che voglia provare un nuovo percorso sfruttando Ricerca Google sui dispositivi mobili.

Il consulente SEO Brodie Clark è riuscito ad individuare il nuovo filtro di ricerca “Short Videos”, dedicata proprio ai video brevi, nella Ricerca Google. Una volta attivato il filtro verranno mostrati solo filmati verticali, come gli Shorts su YouTube o come i contenuti video di TikTok.

Nuova funzione per i Shorts Video su Google

Al momento, la nuova funzionalità è in fase di test in tutto il mondo. Una volta concluso il periodo di prova il filtro verrà diffuso gradualmente tra tutti gli utenti.

Questi gli aggiornamenti per la funzione sui dispositivi mobili. Per quanto riguarda la versione desktop di Ricerca Google non sembra esserci alcuna novità a riguardo. Non sappiamo se prossimamente Google fornirà delle informazioni a riguardo. Il motivo di questa “assenza” riguarda soprattutto il tipo di contenuto proposto. I video brevi, in formato verticale, sono pensati soprattutto per gli smartphone. I monitor dei computer essendo più grandi non sono l’ideale per la fruizione dei video brevi.

Non dimentichiamo però che Google ha comunque proposto i filmati di YouTube Shorts anche sulle Smart TV. Quindi non è del tutto impossibile che prima o poi il filtro possa apparire anche sui computer degli utenti Google.

Aggiornamenti di questo tipo mostrano quali sono le tendenze generali del settore tecnologico. Nello specifico, in questo caso, è evidente come non si molli la presa sui video brevi. Questo tipo di contenuti sono stati resi popolari da piattaforme come Instagram, TikTok e Snapchat, passando poi a YouTube ed anche a Facebook. Ora Google sta cercando di imporre la propria presenza in questo settore, proponendo un tipo di comunicazione sempre più accattivante.