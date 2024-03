Nel mondo delle mappe digitali e dei navigatori che ti aiutano ad arrivare a destinazione, Waze è sicuramente l’applicazione regina.

Considerata dagli utenti molti più affidabile di Google Maps e di Maps di Apple, Waze ha conquistato il cuore di tutti, soprattutto grazie alla sua incredibile community.

Waze ha riscosso talmente tanti successi, da essere addirittura acquisita da Google nel 2013, mantenendo le sue ottime qualità, anzi migliorando molte funzioni.

Come abbiamo detto il punto di forza di questa applicazione per la navigazione sono proprio la comunità e la collettività, infatti su Waze tutti gli inconvenienti, gli incidenti e le condizioni del traffico vengono segnalati in tempo reale dagli utenti che la utilizzano.

Se una strada è chiusa per un motivo qualsiasi gli utenti lo segnalano sull’app, in modo che altri possano servirsi dell’informazione per cambiare strada e non perdere tempo. E questo ragionamento vale per tante segnalazioni.

Come tutte le applicazioni anche Waze si aggiorna continuamente con nuove funzionalità utili per gli utenti. Vediamo insieme le ultime novità.

Waze, ecco quali sono le nuove funzioni

Recentemente abbiamo parlato dell’aggiunta di alcune funzioni come l‘implementazione di notifiche relative a dossi e curve a rischio.

Ed eccoci tornati a parlare nuovamente di Waze e di altre novità in arrivo. La prima funzione riguarda principalmente le rotatorie, grazie all’app infatti l’utente riceverà informazioni precise e dettagliate su come entrare correttamente in una rotonda, quale carreggiata occupare e quale uscita prendere.

Un’altra importante funzione interessa invece la velocità. Sull’applicazione di navigazione è già possibile ricevere informazioni su autovelox e limiti di velocità da rispettare, ma con il recente aggiornamento gli utenti riceveranno una notifica che gli avvisa del cambio dei limiti, dando quindi il tempo necessario per adattarsi alla nuova velocità della strada.

Infine, l’aggiornamento più importante: la nuova collaborazione di Waze con Flash, per ricevere dettagli sui parcheggi, su dove sono, quanto costano e tanto altro.