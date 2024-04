Volkswagen: ora ordinabili le nuove auto Passat eHybrid plug-in

Volkswagen inizia il suo viaggio verso la creazione di auto sostenibili con il lancio delle nuove Passat eHybrid plug-in, ora ordinabili in Italia. Grazie alle potenze che variano da 204 CV a 272 CV e un’autonomia che arriva a 133 km nel ciclo WLTP, queste vetture sono due delle opzioni migliori, probabilmente, che i guidatori possano scegliere. Il binomio potenza e rispetto ambientale va a catalizzarsi in due veicoli dalla straordinaria struttura.

Le auto sono disponibili all’acquisto in tre allestimenti: la Passat, il modello Business e R-Line. Tutte le nuove Passat eHybrid plug-in di Volkswagen sono però in grado in modo eguale di dare la migliore di esperienza possibile al conducente. Quanto costano? Il prezzo si listino parte dai 54.700 euro.

Le auto Volkswagen: design e prestazioni che rispettano l’ambiente

Passiamo al design. Lo stile completamente rivisitato delle Passat eHybrid cattura l’attenzione ed è stato costruito per ottenere risultati precisi. Attraverso un passo più lungo di 50 mm rispetto al modello precedente, la Passat è la più spaziosa mai creata. Pronti per viaggiare? Con una capacità del bagagliaio compresa tra 510 e 1.770 litri, può contenere tutte le valige per partire e vivere una grande avventura. La Volkswagen è stata progettata anche per donare comfort e connettività. Il display per il sistema multimediale da 12,9 pollici, disponibile anche in misura da 15 pollici, e l’infotainment MIB4 di ultima generazione, le Passat eHybrid riescono insieme a creare un sistema completo tecnologico e e all’avanguardia.

Il controllo adattivo del telaio DCC Pro assicura una guida molto piacevole, fluida sulla strada. Per quanto riguarda i sedili, si ha una struttura ergoActive con funzione di massaggio pneumatico. Stare seduti in auto sarà una gioia, un pit-stop in una SPA e le lunghe tratte non saranno mai state così “sopportabili”. E i motori? Le Volkswagen hanno una potenza di 272 CV e una coppia massima fino a 400 Nm. Manca altro? Ordinandola si avrà un vettura con cerchi in lega da 17 pollici, fari a LED, climatizzatore automatico a 2 zone ed altri molti dettagli entusiasmanti.