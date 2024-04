Amazon: il colosso rinuncia ad un'importante iniziativa

Qualche anno fa, precisamente nel 2016, Amazon aveva introdotto un’iniziativa poco conosciuta ma dal grande potenziale: il Just Walk Out. Questa permetteva ai clienti dei suoi negozi di alimentari sparsi per gli Stati Uniti di acquistare senza dover fare alcuna fila alla cassa. Il concetto alla base del progetto era molto semplice. Alle persone bastava scansionare un QR code all’ingresso dello store, prendevano loro ciò che serviva e andavano via direttamente uscendo dalla porta principale. Come era possibile? Grazie ad una rete di telecamere e sensori che monitorava ogni movimento dell’acquirente e addebitava il tutto sui loro conti.

Magia? Tecnologia all’avanguardia? No, peggio. Dietro questo sistema si nascondeva un lavoro umano costante, dove più di 1.000 impiegati indiani dovevano revisionare e ricontrollare ogni filmato più e più volte in continuazione per essere certi che tutto fosse da parte di un dipendente. I dati erano ben diversi dall’obiettivo di Amazon che per allora puntava ad un massimo di 50 “controllori” su 1.000 store. Dopo l’analisi attenta di tutte le revisioni, la società ha deciso di lasciare il Paese e concentrarsi sull’Inghilterra.

I progetti di Amazon: cosa prevede il futuro dello shopping nei negozi?

Anche dopo tutti i problemi, Amazon ha comunque deciso di continuare con il suo progetto originale. La tecnologia Just Walk Out è infatti ancora attiva in alcuni Amazon Fresh nel Regno Unito e in alcuni negozi di alimentari Amazon Go. Negli Stati Uniti la cosa è ben diversa, il sistema è stato completamente abbandonato.

La decisione di lasciare questa zona del mondo dove si punta molto sulla facilità degli acquisti potrebbe dover costringere Amazon a rivedere le sue scelte iniziali e a cambiare strategia. Probabilmente dovrà concentrarsi su modelli di negozi più tradizionali o passare ad altre iniziative sempre riguardanti il settore dei supermercati. In Italia non siamo molto informati su questo particolare servizio del Colosso del commercio probabilmente perché non ci interessa in modo diretto. Forse, in futuro, l’azienda espanderà i propri progetti anche sul nostro territorio allargando il proprio dominio anche nel settore dello shopping in store fisici.