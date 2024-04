E’ passato meno di un mese dall’ultimo aggiornamento, e, Google ha rilasciato la nuova Beta 2.1 per Android 14 QPR3. Stiamo parlando di Pixel Feature Drop, il programma per coloro che vogliono provare in anticipo le nuove funzionalità che verranno rilasciate sugli smartphone della serie Google Pixel.

Il recente aggiornamento corrisponde alla build AP21.240305.005, e ha le patch di sicurezza Android aggiornate a marzo 2024. Dunque si tratta di un aggiornamento intermedio che ha lo scopo di risolvere dei bug riscontrati nel precedente release.

Vediamo quali sono le novità che sono state introdotte con la Beta 2.1:

è stato risolto un problema che causava il crash del launcher con l’accesso alle app recenti;

è stato risolto un problema che impediva a Pixel Tablet di caricarsi alla dock;

è stato risolto il problema di accesso alla schermata home tramite lo swipe verso l’alto;

sono stati risolti i problemi di visualizzazione corretta del layout delle notifiche;

sono stati risolti problemi con crash di app di terze parti;

è stato risolto un problema di visualizzazione della tendina delle notifiche tramite swipe verso il basso;

sono stati risolti problemi di visualizzazione corretta dell’interfaccia sugli smartphone Pixel;

è stato risolto il problema che talvolta impediva un corretto backup delle impostazioni di sfondo;

sono stati risolti i problemi di corretto funzionamento del tap per le azioni rapide;

è stata ottimizzata la stabilità del sistema, prestazioni, connettività, e fotocamera.

Come abbiamo potuto vedere nella lista, questa nuova beta ha l’obiettivo di fixare i diversi problemi che si verificavano con la Beta 2. Non sembra che siano presenti nuove funzionalità o novità per l’interfaccia, però, vi ricordiamo che tra qualche settimana faranno il loro debutto le prime beta pubbliche di Android 15.

L’update attualmente sta venendo distribuito via OTA su scala globale a tutti coloro che hanno aderito alla beta QPR di Android 14. La compatibilità parte dai modelli Pixel 5a fino ai successivi.

Con questo link potrete scaricare le factory image per poi installare l’aggiornamento manualmente.