Apple sta lavorando alla sua funzione anti stalker attraverso la quale gli iPhone riusciranno ad individuare tutti i tracker che proveranno a tracciare i movimenti dei suoi utenti, avvertendoli immediatamente.

Questa nuova funzione, simile a quella “Dov’è” potrebbe arrivare sui dispositivi Apple con il nuovo aggiornamento di iOS 17.5 attualmente in distribuzione tra gli sviluppatori. Il sistema permetterà ad iOS di identificare l’attivazione dei tracker (come gli Airtag), di solito usati per trovare i propri dispositivi ed oggetti, ma che possono essere usati impropriamente anche per inseguire le persone e conoscerne costantemente la posizione.

Ecco come Apple troverà i tracker “stalker”

Secondo quanto riportato dal sito americano 9t5Mac, il sistema manderà un avviso agli utenti interessati. In questa comunicazione verrà riferendo che è stato trovato un oggetto non certificato alla rete Dov’è e che se si desidera è possibile disattivare l’oggetto. In questo modo gli verrà impedito di condividere la propria posizione con il suo proprietario. Inoltre, vengono fornite le istruzioni per poter procedere con la disattivazione.

Secondo quanto dichiarato sembra quindi che iOS 17.5 sia in grado di vedere i tracker per poi disabilitarli nel caso in cui si tratti di situazioni sospette.

Per poter procedere in tal senso bisognerebbe attivare l’accordo stilato con Google per contrastare l’uso improprio dei dispositivi di localizzazione Bluetooth. Quest’ultimo è stato ideato proprio sulla base delle preoccupazioni di alcuni utenti relative alla possibilità di essere tracciati in modo improprio attraverso accessori come AirTag, così come qualsiasi altro tracker.

Questa funzione sarebbe un’aggiunta visto che al momento iOS ha già un sistema in grado di individuare gli accessori Bluetooth indesiderati. Quest’ultimo però funziona solo se sono certificati Dov’è.

Si tratterebbe di una soluzione universale in grado di tutelare la sicurezza e la privacy di tutti gli utenti. Al momento, la funzione di disabilitazione dei tracker non sembra utilizzabile con la beta 1 di iOS 17.5. Sembra però probabile che questa possa essere completata entro il termine in cui verrà rilasciata la versione definitiva del nuovo aggiornamento di iOS.