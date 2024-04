L’universo dei social media è in costante evoluzione e, questa volta, è Facebook a lanciare un aggiornamento significativo per migliorare l’esperienza di visione dei video all’interno dell’applicazione. Meta, la società madre dell’omonima piattaforma, ha annunciato con un comunicato sul proprio blog ufficiale l’introduzione di un innovativo player a schermo intero con formato verticale per la riproduzione delle registrazioni.

Fino ad oggi, la fruizione dei videoclip su Fb risultava disomogenea, alcuni venivano osservati in orizzontale, altri direttamente nel feed senza un formato standard. Questa innovazione mira a semplificare l’esperienza degli utenti e a rendere la visualizzazione più piacevole e intuitiva. Con l’introduzione del nuovo arrivato, chiamato Reels, i live e qualsiasi altro tipo di contenuto visivo verranno automaticamente riprodotti interamente in formato verticale. Seguendo l’esempio di piattaforme come TikTok e InstagramReels. Inizialmente disponibile negli Stati Uniti e in Canada su iOS e Android, l’interfaccia si espanderà a livello globale nelle prossime settimane.

Facebook rivoluziona alcune sue peculiari caratteristiche

Nonostante l’orientamento predefinito sia verticale, Facebook ha tenuto conto delle preferenze degli utenti che desiderano visualizzare i video in orizzontale. In poche parole sarà sufficiente ruotare il telefono per passare da una modalità all’altra. Oltre alla novità del formato, cambierà anche l’aspetto dell’esperienza di visione dei filevideo. Sarà infatti presente una comoda barra di scorrimento nella parte inferiore del social, che consentirà di saltare a specifici punti del video, mentre nuovi controlli permetteranno di mettere in pausa e riavvolgere il contenuto con facilità.

Questa introduzione evidenzia il tentativo del social di competere con la popolarità di Tik Tok, piattaforma che ha conquistato sempre più persone soprattutto nell’ultimo periodo. Resta da vedere se gli utenti apprezzeranno questa trasformazione o se la percepiranno come un mero adattamento di una funzionalità già presente altrove. Continuate a seguirci sulle nostre pagine social e sul canale ufficiale Telegram di TecnoAndorid, sempre in prima linea per le notizie più rilevanti dall’Italia e dal mondo.