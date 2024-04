Negli ultimi giorni, Apple ha scritto un nuovo capitolo nella storia della tecnologia, aggiornando le sue liste di prodotti e dichiarando ufficialmente che l’iPhone 6 Plus è entrato nella categoria “obsoleto”. Mentre l’iPad mini 4 è stato promosso a status di “vintage”. Questo spostamento di “classe” ha attirato l’attenzione di appassionati e consumatori. Suscitando riflessioni sulla durata e l’impatto dei dispositivi tecnologici nel mondo contemporaneo.

L’iPhone6Plus, lanciato nel lontano settembre del 2014, ha rappresentato una pietra miliare nell’evoluzione degli smartphone. Con il suo schermo più grande e un design innovativo, ha rivoluzionato il concetto di telefonia mobile. Conquistando milioni di utenti in tutto il mondo. Ma, dopo oltre sette anni dalla sua introduzione, il dispositivo è stato declassato ad “obsoleto” da parte della sua stessa azienda produttrice. Ciò significa che la sua assistenza tecnica non sarà più disponibile. Costringendo i suoi possessori a cercare alternative per la manutenzione e le riparazioni, se necessario.

Una notizia negativa per l’iPhone 6, ma una positiva per un altro modello

Dall’altra parte della medaglia, al di là della “retrocessione” che il vecchio iPhone sembra abbia dovuto affrontare, vi è però l’iPad mini 4 che è riuscito a raggiungere un livello prestigioso. Diventando ufficialmente un pezzo da collezione “vintage”. Questo tablet, lanciato nel settembre 2015, ha suscitato ammirazione per il suo design elegante e le sue prestazioni affidabili. La sua promozione a “oggetto del passato” da parte di Apple sottolinea il suo valore storico e la sua rilevanza nel panorama dei device mobili. Gli appassionati del settore tech e gli amanti dei gadget potranno ora considerare l’iPadmini 4 non solo come uno strumento funzionale, ma anche come un’opera d’arte tecnologica da conservare e apprezzare nel tempo. Magari il suo valore economico potrà subire anche un netto avanzamento. Restate sintonizzati con noi e sarete sempre in prima linea sulle ultime notizie del momento, relative al settore tecnologico e molto altro ancora.