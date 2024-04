Il settore degli smartphone pieghevoli è in forte crescita e ogni brand sta sviluppando la propria soluzione. Anche Apple sembra intenzionata ad entrare nel settore e gli analisti ritengono che un iPhone foldable sia già in lavorazione presso i laboratori di Cupertino.

Nonostante questa notizia esca ciclicamente, al momento Apple non ha mai confermato ufficialmente nessun dettaglio in merito. Tuttavia, un recente report potrebbe aver svelato qualche dettaglio sul presunto iPhone Fold (nome del tutto provvisorio).

Il motivo per cui l’azienda della mela non ha ancora presentato il proprio device pieghevole è legato alle difficoltà intrinseche del progetto. Inoltre, Apple non considera più una priorità il dispositivo e, per questo, lo sviluppo sta subendo qualche ritardo.

Il lancio del primo smartphone pieghevole realizzato da Apple potrebbe essere stato slittato, serve più tempo o il progetto non convince?

Le fonti provenienti dalla Corea del Sud indicano che il possibile lancio previsto inizialmente per il quarto trimestre del 2026 sia stato rinviato. La nuova finestra di lancio è prevista per il primo trimestre del 2027.

Considerando le nuove tempistiche, se fino alla fine iPhone Fold vedrà la luce, arriverà nello stesso anno in cui Samsung presenterà il Galaxy Z Fold 9. Si tratterà dell’ottava generazione di smartphone pieghevoli realizzati dal gigante coreano.

Partendo da questo aspetto, bisogna considerare il vantaggio tecnico di Samsung rispetto ad Apple. Considerando che in tutti questi anni l’azienda coreana ha lavorato per rendere i device foldable sempre più affidabili, il gap tecnologico accumulato dal brand della mela è importante. Questo si ripercuote sia sulla resistenza strutturale del dispositivo che sui problemi di usabilità per gli utenti.

Non è da escludere che i continui rinvii da parte dell’azienda di Cupertino siano un segnale di un sempre maggiore disinteresse nel progetto. Nonostante queste prospettive, al momento i lavori su iPhone Fold proseguono e non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.