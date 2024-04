WhatsApp, scoperto il TRUCCO nuovo per spiare GRATIS gli utenti

In passato WhatsApp ha preso tutte le migliori contromisure per riuscire a dare ai suoi utenti il miglior grado di privacy e sicurezza. Secondo quanto riportato, tutti hanno accolto di buon grado questa folta attività, soprattutto quando si è cercato di eliminare un fenomeno come lo spionaggio.

Ci sono stati tempi in cui spiare una persona all’interno di WhatsApp era semplicissimo: bastava solo scaricare delle applicazioni. Queste, ovviamente appartenenti al mondo di terze parti, garantivano funzionalità uniche nelle loro genere ma fortemente illegali. Proprio per questo motivo, e soprattutto per accontentare le richieste di coloro che si lamentavano, WhatsApp ha lottato tanto. Ad oggi è infatti impossibile riuscire a scoprire il contenuto delle conversazioni altrui quando si parla dell’applicazione colorata di verde.

Durante questi ultimi mesi però qualcuno avrebbe messo in mostra un nuovo modo per ficcare il naso negli affari degli altri. Tutto quello che bisogna fare è scaricare una nuova applicazione di terze parti, gratuita e soprattutto legale.

WhatsApp: adesso si possono spiare i movimenti nelle chat di ogni utente

Chiunque abbia voglia di capire quando il proprio partner entra in chat cercando di non farsi scoprire, ha trovato il metodo. Relativamente a WhatsApp, basta scaricare solo l’applicazione di terze parti meglio nota con il nome di Whats Tracker. Questa, che include un vero e proprio tool al suo interno, permette di conoscere l’orario preciso in cui una persona entra su WhatsApp o magari l’orario in cui esce.

Quando l’utente controllato deciderà di entrare a uscire, ecco che arriverà una notifica istantanea sullo smartphone di chi spia. Non c’è alcun prezzo da pagare, ma solo da scaricare l’applicazione attualmente disponibile solo in formato apk per Android.

Non ci saranno problemi di alcun tipo visto che l’applicativo è attualmente gratuito e legale al 100%. Chiunque può scaricarlo dal web liberamente ora.