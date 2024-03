WhatsApp: un trucco FACILISSIMO per spiare il partner GRATIS

Ad oggi sono milioni, anzi miliardi gli utenti che utilizzano WhatsApp stabilmente nella loro vita. È innegabile che la famosa applicazione di messaggistica istantanea sia diventata un punto cardine per le comunicazioni giornaliere sia per pura necessità che per lavoro.

Tutti gli utenti che l’hanno vista crescere negli anni, hanno notato come la piattaforma sia cambiata l’esponenzialmente. Prima offriva solo la possibilità di inviare dei messaggi istantanei, per poi cambiare radicalmente e diventare ciò che è oggi: un’applicazione praticamente perfetta.

Del resto il compito degli sviluppatori è proprio quello: rendere l’esperienza degli utenti sempre più interessante e soddisfacente. Per farlo, bisogna anticipare ed individuare le esigenze di ognuno di essi, proprio come è stato fatto con le ultime implementazioni viste nel 2023 e durante questa prima parte del 2024.

In tanti ricorderanno il periodo in cui era possibile spiare le persone con delle applicazioni a pagamento. Adesso tutto questo non è più possibile ma allo stesso tempo esisterebbe un’applicazione che concederebbe una tecnica simile.

WhatsApp non permette più di spiare alle app esterne ma una ci starebbe riuscendo in questo modo

Chi usava le applicazioni per spiare le conversazioni degli altri su WhatsApp, saprà benissimo che oggi non funzionano più. Esiste un modo alternativo che consente una tecnica meno invasiva, quella che permette di conoscere il momento esatto in cui una persona entra all’interno dell’applicazione. Lo stesso in realtà vale anche per l’uscita.

Scaricando la celebre applicazione terza chiamata Whats Tracker, gli utenti possono selezionare uno o più numeri da tracciare. Durante la giornata, ogni volta che uno di questi entrerà su WhatsApp o ne uscirà, arriverà una notifica sul vostro smartphone.

A poter scaricare l’applicazione, almeno per il momento, sono solo ed unicamente gli utenti Android in quanto è disponibile sul web in formato apk. Non c’è nulla di illegale e può essere usata tranquillamente gratis.