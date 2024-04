Il produttore tech Vivo ha da poco annunciato in Cambogia una nuova versione di uno dei suoi smartphone di fascia media. Si trarrà in particolare del nuovo Vivo V30 Lite e questa volta dispone del solo supporto alla connettività 4G. Dal punto di vista estetico, invece, questo device presenta alcune somiglianze con i precedenti modelli Vivo T3 e iQOO Z9. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Il produttore tech Vivo annuncia una nuova versione di Vivo V30 Lite

Vivo V30 Lite si rinnova per la terza volta e questa volta arriva ufficialmente in Cambogia. Come già accennato in apertura, infatti, il noto produttore tech ha deciso di annunciare una nuova versione di questo suo smartphone di fascia media. A distinguerlo dalle precedenti versioni, in particolare, troviamo questa volta il solo supporto alla connettività 4G.

Le prestazioni, infatti, sono affidate questa volta al già noto processore di casa Qualcomm. Si tratta in particolare del soc Snapdragon 685. Quest’ultimo viene supportato dall’unico taglio di memoria disponibile, comprendente fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Un’altra differenza di rilievo rispetto alle precedenti versioni è la presenza del supporto alla ricarica rapida da 80W. Quest’ultima garantisce tempi di ricarica molto rapidi (l’azienda parla dell’80% di ricarica in solo 30 minuti).

Sul fronte troviamo invece un display con tecnologia SuperAMOLED con un piccolo foro centrale per la selfie camera. Il pannello ha una diagonale pari a 6.67 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco pari a 1200 nits. Sul retro troviamo invece due fotocamere posteriori poste a semaforo. Nello specifico, abbiamo un sensore principale da 50 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Come già detto in apertura, la nuova versione di Vivo V30 Lite sarà disponibile all’acquisto per il momento in Cambogia ad un prezzo di circa 275 euro al cambio attuale. Vi aggiorneremo su un suo possibile arrivo anche presso altri mercati.