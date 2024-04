Eclissi totale di Sole ad aprile: dall'Italia sarà visibile?

Ad aprile il cielo ci regalerà un evento a dir poco straordinario: un eclissi di Sole totale, uno degli episodi astronomici più attesi. Noi italiani potremo assistervi? Purtroppo la risposta è no. Questo spettacolo magnifico sarà riservato soltanto ai fortunati che abitano molto lontano, dall’altro lato dell’oceano, precisamente in Canada, negli Stati Uniti e in Messico.

Gli astrofisici nostrani, però, sono preparati ed hanno trovato un modo per non perdere l’appuntamento del prossimo 8 aprile. Alcuni, addirittura, prenderanno letteralmente il volo e partiranno verso le rotte dove sarà visibile l’eclissi, altri hanno organizzato vere e proprie riunioni per assistere alle dirette streaming dell’Unione Astrofili Italiani e dal Virtual Telescope.

Niente eclissi? Ecco gli spettacoli a cui potremo assistere ad aprile

L’eclissi non sarà l’unico evento celeste ad occupare la curiosità degli amanti dello spazio e dell’astronomia questo mese. A contendersi la scena come spettacolo nei cieli c’è anche il passaggio della cometa 12P/Pons-Brooks che sta raggiungendo la sua massima luminosità. Il 21 aprile toccherà il punto più vicino al Sole e si avvicinerà al nostro pianeta il prossimo 2 giugno. L’11 aprile, al mattino, potremo invece assistere allo spettacolo dato dai pianeti visibili sull’orizzonte orientale. Il pianeta rosso e Saturno saranno i protagonisti di una “congiunzione“, mentre Venere sarà quasi del tutto non osservabile. Giove, il più grande della nostra galassia, potrà essere osservato sull’orizzonte occidentale prima del suo tramonto.

La sera poi ci sarà la grandiosa opportunità di dire “arrivederci” alle costellazioni e dare il nostro caloroso benvenuto a quelle estive. A Nord-Est, inoltre, nella costellazione della Lira sarà possibile ammirare Vega, la stella più luminosa del cielo d’estate insieme ad Arturo, della costellazione del Boote, che possiede la forma particolare che ricorda un aquilone. Aprile sarà il mese migliore per quanto riguarda gli eventi celesti. Non disperate se l’eclissi totale di Sole non sarà per noi visibile, ci saranno così tanti spettacoli, tra comete e pianeti, da osservare che quasi ce ne dimenticheremo. Pronti a sollevare lo sguardo e ad ammirare quanto sia straordinario l’universo?