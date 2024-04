I dispositivi Galaxy sono tra i più scelti a livello mondiale. Con l’ultimo aggiornamento One UI 6.1 sono arrivate diverse novità sugli smartphone Samsung di ultima generazione. Ma sembra ci sia anche un risvolto negativo. Alcuni modelli dell’azienda sudcoreana, in particolare quelli della serie Galaxy S23, sono stati colpiti da fastidiosi bug.

Moltissimi utenti lamentano in rete di diversi problemi che compromettono l’uso quotidiano del dispositivo. Nei commenti online si fa riferimento a problemi di surriscaldamento, ridotta velocità di ricarica e malfunzionamento del sensore delle impronte digitali. Il bug dell’impronta non permette all’utente di sbloccare il proprio smartphone. Quando si solleva il dito dallo schermo, dopo aver provato a sbloccare il cellulare, il simbolo torna visibile. Quindi per sbloccare il Galaxy S23 bisogna ripetere l’operazione almeno un paio di volte.

I problemi riscontrati sui dispositivi Galaxy

Oltre al bug dell’impronta digitale, ci sono altri problemi per i possessori della serie Galaxy S23. Sembra che la ricarica si effettui molto più lentamente rispetto al solito. È stato registrato un passaggio dai 25W standard ad appena 15W. Il rallentamento sembra essere occasionale e quindi non causa diretta di una decisione di Samsung.

Il terzo bug che può manifestarsi invece riguarda un surriscaldamento anomalo del proprio smartphone Galaxy S23. Gli utenti che hanno riscontrato questo problema hanno affermato che il loro cellulare è diventato improvvisamente più caldo anche quando non utilizzato, o quando è semplicemente connesso alla rete Wi–Fi.

Ma cosa causa questo tipo di problematiche? Una volta riscontrati i pareri di tutti gli utenti interessati sembra essere emersa una teoria comune. Tutti gli utenti si sono resi conto che i primi problemi sono emersi dopo l’aggiornamento alla One UI 6.1. Non resta che aspettare per ricevere informazioni concrete da Samsung. Solo il tempo ci permetterà di capire qual è la strategia di Samsung in relazione ai bug riscontrati sui suoi dispositivi Galaxy S23.