Gli appassionati di musica di tutto il mondo attendono con impazienza l’arrivo delle nuove Beats Solo 4, la prossima evoluzione delle celebri cuffie wireless. Dopo sette anni dalla loro precedente iterazione, esse promettono di portare con sé una serie di innovazioni e miglioramenti che solleveranno il livello dell’esperienza d’ascolto a nuove vette. Le informazioni trapelate da fonti riservate, presenti sul web, indicano una serie di cambiamenti significativi che renderanno questi dispositivi una scelta allettante per gli amanti della musica di ogni genere.

Cuffie Beats, una scoperta continua

Uno dei cambiamenti più salienti delle nuove Beats Solo4, riguarda il passaggio dalla tradizionale porta di ricarica micro-USB alla più moderna e versatile USB-C. Questo aggiornamento renderà più agevole la ricarica delle cuffie. Ma consentirà anche una connessione più stabile e una migliore qualità audio grazie al supporto per la riproduzione di file lossless ad alta risoluzione. In più, la presenza del jack da 3.5mm garantirá la flessibilità di passare alla modalità cablata quando lo desiderano, senza dover dipendere esclusivamente dalla durata della batteria. Ciò significa che gli appassionati di musica potranno godere della libertà delle cuffie wireless senza rinunciare alla qualità.

Ma le novità non si fermano qui. Le Solo 4 promettono un suono ancora più coinvolgente grazie a driver personalizzati da 40mm e a un’acustica bilanciata. Ciò si tradurrà in una maggiore chiarezza nell’ascolto e in un range sonoro più ampio, che permetterà agli utenti di immergersi completamente nella loro musica preferita. A livello di autonomia di carica, anche questa aggiunge livelli sorprendenti, con una durata fino a 50 ore di riproduzione continua. Questo significa che si potrà godere dell’ ascolto della propria musica preferita per lunghi periodi di tempo senza dover interrompere per ricaricare, anche se utilizzato per lunghe sessioni. In più per coloro che sono sempre di fretta, vi è la tecnologia di ricarica rapida Fast Fuel che permette di ottenere fino a 5 ore di riproduzione wireless con soli 10 minuti di carica.