A partire dallo scorso 28 marzo, Samsung ha avviato il rilascio dell’update OneUI 6.1 anche per la famiglia Galaxy S23. L’aggiornamento con l’ultima versione del sistema proprietario è arrivato su tutti e tre i modelli della precedente generazione di flagship.

Tuttavia, sembrano esserci alcuni problemi con questo ultimo update. In particolare, si stanno moltiplicando le segnalazioni riguardanti un importante bug presente in particolar modo sui Galaxy S23 Ultra.

In vari forum online, gli utenti lamentano varie problematiche differenti anche se la più diffusa è l’impossibilità di utilizzare il touchscreen del proprio smartphone. In questo caso, c’è anche una particolarità che va a sottolineare il problema di natura software e rende il bug più curioso. Se si utilizza la S Pen, i tocchi vengono riconosciuti correttamente e si può continuare ad utilizzare il Galaxy S23 Ultra.

L’aggiornamento alla OneUI 6.1 rilasciato da Samsung presenta un bug che coinvolge alcuni Galaxy S23 Ultra, gli smartphone sono inutilizzabili dopo l’update

Altri utenti hanno riscontrato il blocco completo del device, una situazione ben peggiore della precedente. Tuttavia, i bug segnalati includono diverse tipologie di problemi. Gli utenti più fortunati, invece, riescono ad utilizzare il device anche se il touchscreen non sempre risponde ai primi input.

Ad alcuni ha smesso di funzionare il sensore per rilevare le impronte digitali integrato sotto il display. Samsung non ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su una patch ma potrebbe essere solo questione di tempo.

Tuttavia, è interessante notare come alcuni utenti interessati dalla problematica abbiano confermato di aver provveduto a riparare il display in autonomia. Non avendo utilizzato la rete di assistenza ufficiale, questi utenti hanno installato componenti non ufficiali sul proprio device. Al momento non è chiaro se ci siano collegamenti diretti tra il bug del touchscreen e l’utilizzo di pezzi di ricambio di terze parti. Restiamo in attesa di una conferma ufficiale da parte di Samsung sulla questione.