Dopo appena due settimane dal lancio del nuovo Snapdragon 8s Gen3 di Qualcomm, arriva la notizia del dispositivo Redmi che ne sarà dotato. Il nuovo chip è stato pensato per i flagship killer che mostrano particolare attenzione all’intervento dell’intelligenza artificiale. Il dispositivo Redmi in questione, sarà il primo smartphone dotato di questa tecnologia e arriverà entro il mese di aprile.

Wang Teng Thomas, direttore generale di Redmi ha pubblicato una foto del nuovo dispositivo su diversi social annunciando anche il suo nome: Redmi Turbo 3.

Nuovo smartphone Redmi con Snapdragon 8s Gen3

Il dispositivo, successore del Redmi Note12 Turbo, è stato presentato come un capolavoro del settore. Come accennato, sarà il primo smartphone alimentato dal nuovo chip di Qualcomm che rappresenta un ottimo salto di qualità rispetto allo Snapdragon 7+ Gen2 dello scorso anno.

Infatti, il nuovo Snapdragon offre prestazioni da flagship killer con particolare riferimento alle funzioni relative all’intelligenza artificiale.

Nella sua dichiarazione a riguardo Wang Teng Thomas ha reso noto il nome in codice del nuovo Redmi: “Little Tornado”. Un nome una garanzia. Infatti, sembra che il dispositivo scatenerà un vortice che cambierà l’intero settore dei dispositivi di fascia media.

E non è tutto, il Direttore afferma che il dispositivo rappresenta un primo passo verso il futuro dell’azienda. Nel nuovo decennio Redmi ha intenzione di investire proprio nella serie Turbo. Il dispositivo verrà rilasciato sul mercato cinese ad aprile, e possiamo supporre che dopo poco tempo arriverà anche su tutti i mercati globali, come accaduto con POCO F6.

Inoltre, Wang Teng Thomas ha spiegato come verranno posizionati i modelli della serie Redmi che arriveranno nel prossimo decennio. La serie K dalle elevate prestazioni è in piena evoluzione, mentre la serie Turbo, appena presentata, sarà responsabile del rimodellamento del panorama dei dispositivi di fascia media. La serie Note, invece, riguarda i benchmark per l’esperienza dei dispositivi di fascia media. Infine, la serie dei numeri riguarda telefoni entry-level di alta qualità che intendono elevare gli standard per l’intero settore.