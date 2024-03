Il produttore tech Xiaomi annuncerà nel corso delle prossime settimane un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Stiamo parlando in particolare del prossimo Xiaomi Redmi Note 13 Turbo e quest’ultimo dovrebbe arrivare ufficialmente presso alcuni mercati con il nome di Poco F6. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emerse in rete alcune delle presunte specifiche tecniche di questo device.

Poco F6, ovvero Xiaomi Redmi Note 13 Turbo: ecco le presunte specifiche

Il produttore tech Xiaomi sta preparando l’arrivo di un nuovo smartphone piuttosto interessante. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi Redmi Note 13 Turbo, alias Poco F6 per altri mercati. In queste ore, sono state rivelate in rete numerose delle sue presunte specifiche tecniche. In primis, è stato nuovamente il processore che dovremmo trovare a bordo.

In particolare, sembra che le performance saranno affidate al potente processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8s Gen 3. Lo smartphone, poi, sembra che potrà vantare una caratteristica che non abbiamo mai visto su un device della serie Redmi Note e Poco fino ad ora. Secondo quanto è emerso, infatti, il nuovo device potrà vantare la presenza del supporto alla ricarica rapida fino ad addirittura 90W.

Oltre a questo, sono stati rivelati anche altri dettagli. In particolare, il nuovo Poco F6 sembra che avrà sul fronte un ampio display con una risoluzione pari a 1220 pixel. In alto al centro sembra che ci sarà poi un piccolo foro per la fotocamera anteriore per i selfie da 20 MP. Per quanto riguarda la parte posteriore, invece, sembra che lo smartphone avrà un sensore fotografico principale da 50 MP ,ovvero il sensore Sony IMX882. Tra le altre caratteristiche, sembra infine che ci sarà anche una batteria con una capienza di ben 5000 mah.

Per il momento questo è quello che sappiamo sul nuovo Xiaomi Redmi Note 13 Turbo o Poco F6. Vi aggiorneremo non appena avremo maggiori notizie.