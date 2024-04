Sembra che il produttore tech Xiaomi abbia già intenzione di presentare in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato. Sembra che si tratti del prossimo Xiaomi Redmi A3x, una sorta di variante del modello Xiaomi Redmi A3 annunciato sul mercato soltanto un paio di mesi fa. Vediamo qui di seguito i primi dettagli emersi.

Il produttore tech Xiaomi annuncerà a breve il nuovo entry-level Xiaomi Redmi A3x

Il produttore tech Xiaomi si sta preparando per l’arrivo ufficiale di un nuovo smartphone di fascia entry-level. Come già accennato in apertura, sembra che si tratterà del prossimo Xiaomi Redmi A3x. Come suggerisce il nome, dovrebbe trattarsi di una variante dello scorso Xiaomi Redmi A3, il quale è stato annunciato soltanto lo scorso mese di febbraio.

Lo smartphone in questione è stato avvistato in rete in queste ore in alcuni database. Secondo quanto è emerso, lo smartphone è stato avvistato con i numeri di modello 24048RN6CG e 24048RN6CI e questo significa che sono previsti almeno due modelli, uno destinato al debutto a livello globale e uno destinato al debutto per il mercato indiano.

Per il momento non conosciamo molto altro su questo nuovo Xiaomi Redmi A3x. Tuttavia, immaginiamo che si tratterà di una leggera variante dell’attuale Xiaomi Redmi A3. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi riassumiamo qui di seguito le specifiche del precedente modello.