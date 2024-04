I cattivi ragazzi del cinema sono tornati per una quarta avventura. Sony Pictures ha rilasciato il trailer di Bad Boys: Ride or Die con un duplice obiettivo. Il filmato pubblicato su YouTube svela ufficialmente l’atteso titolo del nuovo film con Will Smith e Martin Lawrence.

Inoltre, il trailer conferma che l’appuntamento al cinema è fissato per il prossimo 13 giugno. Bad Boys: Ride or Die sembra intenzionato a riproporre la formula che ha reso famosa la coppia di poliziotti più alternativa di Miami.

Lo stile poliziesco si affianca al genere commedia senza dimenticare punte di action di alta qualità. Dopo i primi due capitoli diretti da Michel Bay nel 1995 e nel 2003, il franchise ha vissuto un periodo di stasi.

Nel 2020 è uscito Bad Boys for Life che ha rilanciato la saga, tanto da portare alla realizzazione di questo quarto capitolo. Entrambe le pellicole sono dirette dalla coppia composta da Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Possiamo affermare senza dubbio che il successo di tutte le pellicole della saga di Bad Boys è legato alla chimica che unisce Will Smith e Martin Lawrence. La coppia di poliziotti si ritrova invischiata in situazioni assurde e l’unico modo per uscirne è fidarsi ciecamente del proprio partner.

La trama della pellicola è ancora avvolta dal mistero ma a giudicare dal trailer possiamo estrarre qualche informazione in più. I due protagonisti si ritroveranno a combattere il crimine ma senza poter contare sull’aiuto della Polizia di Miami. Infatti, a causa delle loro azioni sconsiderate, diventeranno dei ricercati e dovranno scappare da quelli che prima erano i loro colleghi.

Tuttavia, anche in questa avventura non saranno soli. Infatti, ci aspettiamo il ritorno del cast che ha debuttato nella precedente pellicola tra cui spiccano i nomi di Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez e Eric Dane solo per citarne alcuni.