L’avvento degli stati temporanei su WhatsApp ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti condividono contenuti effimeri. Una funzionalità già adottata, in precedenza, da altre piattaforme come Instagram e Facebook.

Con questa novità però sono sorte anche nuove sfide. Soprattutto per coloro che desiderano navigare nell’app in incognito, senza lasciare traccia. La domanda ricorrente è: come possiamo visualizzare gli stati pubblicati sulla suddetta applicazione senza che i nostri contatti lo vengano a sapere?

Per gli utenti di smartphone Android, esiste un trucco semplice ma efficace. Accedendo alle impostazioni dell’app e selezionando l’opzione Privacy, è possibile disattivare la conferma di lettura. Ciò significa che sarà possibile navigare tranquillamente tra un contatto all’altro, vedere le “stories” di ogni profilo, senza essere rilevati. Vi è però, un rovescio della medaglia. Ovvero disattivando questa funzione, non potrete più essere in grado di vedere chi ha visualizzato i vostri Stati. Si tratta quindi di una decisione da prendere consapevolmente.

Lettura in incognito dei profili WhatsApp se si è clienti Apple

Per i possessori di dispositivi con sistemi operativi Ios, la procedura è simile. Anche qui è possibile disattivare la conferma di lettura accedendo alle impostazioni dell'app, selezionando l'opzione Account e poi Privacy. Questa mossa consente di fruire tra i vari nominativi presenti in rubrica in modo discreto, senza far trapelare la propria presenza ai contatti. Ma, anche qui bisogna fare i conti con lo stesso compromesso. Per tutte queste ragioni, è importante considerare attentamente i pro e i contro della disattivazione della conferma di lettura, poiché ciò comporta la perdita di alcune funzionalità utili per monitorare l'interazione con i propri numeri.