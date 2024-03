Il mondo di Star Wars si prepara ad accogliere una nuova serie TV in live action. Su Disney+ debutterà The Acolyte: La Seguace il prossimo 5 giugno con un lancio speciale caratterizzato da due episodi.

Oltre all’entusiasmo per la nuova serie TV, gli appassionati potranno contare anche su una novità molto particolare. Infatti, The Acolyte: La Seguace permetterà di ammirare per la prima volta un periodo inedito per le produzioni in live action di Star Wars.

La serie in arrivo su Disney+ è ambientata nel periodo denominato Alta Repubblica e si colloca temporalmente prima delle pellicole della Saga degli Skywalker. Stando a quanto emerso fino ad ora, la trama si concentrerà sui Jedi all’apice della loro gloria e potenza.

The Acolyte: La Seguace farà il proprio debutto su Disney+ il prossimo 5 giugno, l’universo di Star Wars si espande ancora con personaggi inediti

L’Ordine dei Jedi è venerato nella Repubblica in quanto difensori della pace nella Galassia. Tuttavia, una serie di crimini metterà a dura prova i loro poteri, per questo Maestri e Apprendisti dovranno investigare e scoprire chi si nasconde dietro questi reati.

Le indagini porteranno a scoprire che alcuni agenti del Lato Oscuro sono attivi e stanno minacciando la pace. I Jedi dovranno intervenire per evitare che il loro potere cresca e porti scompiglio nella Galassia, facendola piombare nel caos.

Il trailer pubblicato su YouTube permette di dare il primo sguardo ufficiale alle serie e ammirare l’Alta Repubblica. La serie si svilupperà nell’arco di otto episodi e ci aspettiamo una struttura simile a quanto visto con le altre produzioni di Star Wars.

La costruzione delle trama si svilupperà attraverso ogni puntata, quindi gli spettatori dovranno prestare la massima attenzione. Inoltre, gli sceneggiatori hanno confermato un aspetto che molti fan speravano.

In The Acolyte: La Seguace ci saranno dei riferimenti ad alcuni eventi che si svilupperanno nella saga di Star Wars come le Guerre dei Cloni. Possiamo aspettarci che verranno mostrati i primi passi che getteranno le basi per lo scontro tra Repubblica e Separatisti.