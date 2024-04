Avete mai pensato a come sarebbe GTA 3 se venisse realizzato con una grafica più moderna? Per chiunque si fosse mai domandato come potesse essere il terzo capitolo della saga di Gran Theft Auto rivoluzionato da una grafica più moderna, un progetto fan-made prova a immaginare la risposta.

Il progetto è stato proposto in un video che mostra un concept del gioco realizzato con delle mod di GTA 5. Quindi il gioco non è stato interamente ricreato dal nulla, ma si tratta soltanto di un esercizio tecnico non professionale fondato sulla struttura di GTA 5. Nonostante questo, il salto tecnico in confronto alla versione originale di GTA 3 è notevole, quindi la creazione sembra anche più impressionante.

Vi ricordiamo che Rockstar Games ha ricreato ufficialmente GTA 3, con Gran Theft Auto: The Trilogy – The Definiteve Edition. L’obiettivo di Rockstar in questo caso non era un remake, quindi si è creato un grande divario tra il prodotto ufficiale e l’aspettativa dei fan.

Ma per quanto riguarda GTA 6 a che punto siamo?

L’ultimo gioiellino di Rockstar, GTA 6, è stato ufficializzato attraverso un trailer che ha attirato l’attenzione del mondo intero su di sé. Attualmente è in fase di sviluppo e la data del rilascio è ancora ignota, ma i fan non stanno più nella pelle e non vedono l’ora che esca un nuovo trailer che mostri un po’ di gameplay.

Stando a un recente report, il rilascio di GTA 6 potrebbe subire qualche ritardo e slittare così fino al 2026. Secondo altre fonti, invece, l’obiettivo resta comunque il 2025, più nello specifico la prima vera, anche se è più credibile che sia rimandato fino all’autunno. In questo modo gli sviluppatori avranno davvero tutto il tempo per dare il meglio nella realizzazione di un titolo che promette grandissime cose nel futuro non troppo lontano, sperando che sia il più vicino possibile.