Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone di fascia media che vuole catturare l’attenzione dei consumatori, mettendo sin da subito sul piatto alcune delle migliori specifiche tecniche, e prestazioni di fascia medio-alta. Il prodotto è caratterizzato da un bellissimo display da 6,55 pollici di diagonale, trattasi di un AMOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 144Hz, seguito poi a ruota da un SoC complessivamente di buona qualità, essendo un MediaTek Dimensity 1050, con configurazione 12/256GB.

Sul mercato si possono trovare svariate colorazioni dello stesso prodotto, nel nostro caso vi linkiamo quella nera, essendo la più economica tra quelle presenti, eventualmente si può acquistare anche in azzurro o in rosa, senza modifiche nelle specifiche tecniche e simili. La batteria è un componente da 5000mAh, più che sufficiente per riuscire comunque a raggiungere le due giornate di utilizzo.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale, dove potete trovare i codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte speciali.

Motorola Edge 40 Neo: offerta incredibile valida solo per poco

La promozione attiva in questi giorni su Amazon è perfettamente in grado di convincere gli utenti all’acquisto, infatti il valore consigliato di Motorola Edge 40 Neo è di 399 euro, un prezzo nel complesso più che accettabile, consapevoli delle qualità del prodotto stesso, a cui però si aggiunge la riduzione di 70 euro prevista da Amazon stessa, per una spesa finale da sostenere pari a solamente 329 euro (eccovi il link dell’acquisto).

Il sistema operativo è Android 13, con nessuna personalizzazione grafica, dovete infatti sapere che nel momento in cui andate a scegliere Motorola, al suo interno sarà possibile trovare Android Stock, a cui aggiungere solamente le Moto Actions, ovvero piccole personalizzazioni grafiche e di gestures. Il comparto fotografico prevede una doppia fotocamera posteriore da 50 e 13 megapixel, sensori che dovrebbero riuscire comunque a garantire una buona qualità generale degli scatti, a prescindere dalle condizioni di illuminazione generali.