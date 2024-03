Il Magic Mouse di Apple dal suo lancio ha causato una serie di battute da parte degli utenti. Il motivo principale è il posizionamento della porta Lightning. Questa, infatti, impedisce l’uso del dispositivo durante la ricarica. Proprio per questo da anni si spera che Apple rilasci un nuovo modello che possa sopperire a questa situazione.

Sembra proprio che è questo quello che sta succedendo in queste settimane. Apple potrebbe essere a lavoro per proporre non un refresh secondario del suo device, ma una vera rivoluzione per il concetto stesso di mouse.

Nuovo dispositivo in arrivo per Apple?

In concomitanza a quanto detto, è arrivata una notizia che sembra arrivare giusto in tempo. Apple ha depositato un nuovo brevetto per un apparecchio definito dispositivo di input. Nonostante la carenza di informazioni, non è difficile immaginare che si tratti di un nuovo mouse o un dispositivo in grado di muovere il puntatore sullo schermo dei propri computer.

Il dispositivo sembra essere dotato di una serie di controlli nuovi basati su un accelerometro o tecnologie analoghe. Detto in parole povere, si tratta di un mouse che risponde all’inclinazione. Il brevetto si limita a teorizzare che se il mouse è in grado di riconoscere l’inclinazione questo potrebbe trasmetterla al computer per implementare l’azione corrispondente per il sistema operativo.

Inoltre, il mouse sarebbe in grado non solo di riconoscere l’angolo di inclinazione, ma anche la direzione e addirittura il sollevamento della superficie di appoggio. Secondo quanto riportato, sembra quindi che si tratti di una sorta di levetta analogica di un joypad, ma di dimensioni più grandi. Inoltre, vengono proposte anche design diversi. E non è tutto. Apple ha teorizzato anche l’introduzione di una superficie d’appoggio elettronica con funzionalità specifiche. Su questo particolare però non sono stati rilasciati ulteriori particolari.

Bisogna tenere a mente che le grandi aziende depositano spesso dei brevetti, anche decine a settimana, ma non tutti questi portano poi a dispositivi reali. Non si può dunque ipotizzare quando e se questo nuovo mouse Apple possa effettivamente arrivare e che presenti le caratteristiche appena citate. In ogni caso solo il tempo potrà mostrare quale sarà il futuro dei device di input dell’azienda di Cupertino.