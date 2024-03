Amazon IMPERDIBILE: Aspirapolvere Senza Fili Rowenta in OFFERTA

La pulizia della tua casa non ti sarà mai sembrata così veloce! Acquista l’Aspirapolvere Senza Fili Rowenta RH9638 X-FORCE 8.60 ora in offerta su Amazon per avere risultati impeccabili, per ottenere un pavimento senza un granello di polvere e per togliere con una sola passata ogni traccia di sporco esistente.

Tra le sue fantastiche caratteristiche probabilmente la potenza è una delle cose che la rendono davvero speciale. Grazie al motore Digital Force da 185 W raggiunge una forza di aspirazione così elevata e costante da adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di pavimento, dalle piastrelle ai tappeti pregiati. La spazzola motorizzata e i numerosi accessori inclusi ti permetteranno di arrivare, senza doverti slogare un braccio, anche alle zone più difficili e nascoste della tua casa.

L’aspirapolvere perfetta anche per chi soffre di allergie

L’aspirapolvere senza fili è dotata di una batteria al litio rimovibile da 22 V, abbastanza da poterti garantire un’autonomia di 35 minuti se usata in modalità aspirabriciole. L’elettrodomestico si ricarica in appena 3 ore per consentirti di riprendere con le pulizie dopo una meritata pausa o dopo aver eseguito altre faccende domestiche. Se possiedi un’abitazione molto grande e hai bisogno di più autonomia, puoi arricchirla comprando una seconda batteria e cambiarla al momento giusto.

La tecnologia Flex ti permetterà inoltre di raggiungere i mobili bassi fino in fondo e senza colpo della strega. La luce LED integrata illumina la polvere così da non farti sfuggire assolutamente nulla. Batteri e sporco tremate. Tramite il suo design innovativo potrai posizionare l’aspirapolvere ovunque inverticale Stop&Go, anche dietro le porte. Gli accessori integrati, poi, ti consentiranno di passare alla modalità aspirabriciole rimpicciolendolo e dandoti la possibilità di passarlo sui mobili.

La sua speciale tecnologia ti farà aspirare fino al 99,9% delle particelle di polvere e rilasciando al contempo aria pulita, ideale se tu o qualche altra persona in casa soffre di allergie. Cosa aspetti ancora? Con tutte queste funzioni non la troverai mai più ad un prezzo così conveniente. Quanto costa? Soli 169,99€ su Amazon, costo rateizzabile quando accedi al carrello. Compra ora questa stupefacente aspirapolvere, fai la scelta migliore per i tuoi pavimenti.