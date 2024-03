Negli scorsi giorni è arrivata una grande notizia per i fan di Heartstopper. Netflix ha annunciato il suo ritorno previsto per il prossimo autunno. La terza stagione della serie è particolarmente attesa dai fan mondiali. Purtroppo, c’è anche una brutta notizia. Olivia Colman, l’attrice che nella serie interpreta la madre di Nick, uno dei due protagonisti, non sarà presente nelle puntate della nuova stagione della serie.

Olivia Colman non ritorna per la terza stagione della serie su Netflix

L’attrice premio Nobel ha spiegato le motivazioni dietro la sua decisione di non tornare ad interpretare nuovamente Sarah Nelson nella serie TV Heartstopper. I troppi impegni che coinvolgono la Colman le hanno, infatti, impedito di tornare sul set nonostante il suo enorme dispiacere.

Colman ha anche lodato la serie definendola uno dei progetti migliori in cui sia mai stata coinvolta nella sua carriera. Riguardo la faccenda, l’autrice della graphic novel, Alice Oseman, responsabile anche della sceneggiatura per l’adattamento su Netflix, ha dichiarato il suo dispiacere riguardo la delusione fornita ai fan con questa notizia. Inoltre, si è dichiarata pronta a rimediare per fornire ai suoi utenti uno show tv che rispecchi quanto è stato fatto anche nella graphic novel a cui i fan sono tanto affezionati.

La serie Netflix, come la sua opera originale, è sempre pronta a celebrare la gioia e la speranza verso il futuro, ma come afferma la stessa Oseman, con la terza stagione la storia diventa più matura e affronta anche argomenti più sensibili, come la salute mentale, le ambizioni universitarie e il sesso. Gli amati personaggi di Heartstopper stanno crescendo ed imparano a conoscere meglio se stessi e gli altri. Sperimentando nuove emozioni e desideri Nick, Charlie e i loro amici si avvicinano sempre di più all’età adulta e gli spettatori non vedono l’ora di assistere alla terza stagione su Netflix nonostante il dispiacere per l’assenza di Olivia Colman.