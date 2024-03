Quando pensiamo ai computer Windows ci sono dei programmi che risultano essere imprescindibili. Tutti gli utenti ormai non riescono ad immaginare un’esperienza utente senza utilizzare alcune funzioni ed app, da sempre parte dei nostri PC. Il motivo principale è quello di offrire funzioni particolarmente utili nelle nostre attività quotidiane.

Nonostante tali premesse, anche i software storici possono arrivare al loro capolinea e per questo vengono dismessi e disinstallati. Proprio questo è quello che sta succedendo ad uno dei programmi storici. Di quale si tratta?

Windows 11 dice addio a questo programma

Durante gli ultimi mesi del 2023 Windows aveva ricevuto diverse critiche riguardo questa decisone. Nonostante ciò, presto, il programma di scrittura, WordPad, sta per andare in pensione. La notizia ha sconvolto molti utenti. Il noto editor di testo sta per scomparire dai PC con Windows 11 dopo circa 30 anni di “servizio”. WordPad, infatti, era stato integrato per la prima volta su computer con sistema operativo Windows 95, il cui lancio era avvenuto nel 1995.

Considerando quanto il programma ha fatto in tutti questi anni non è difficile capire perché questa notizia non è stata presa di buon grado dagli utenti Windows. La versione 24H2 di Windows 11 interverrà per rimuovere il programma che presto non sarà più operativo e non sarà più disponibile nemmeno per nuove installazioni.

In vista di ciò, se sui vostri PC non sono più disponibili file wordpad.exe, write.exe e wordpadfilter.dll questo è il motivo. Come detto, le prime voci erano partite già lo scorso anno. L’addio era stato annunciato per settembre 2023, ma è stato rinviato e solo ora il programma sta iniziando a scomparire dai computer Windows. Gli utenti non resteranno però privi di editor di testo. Come alternativa, ricordiamo che è sempre possibile usare Microsoft Word o Blocco note che sono sempre preinstallati su Windows 11. Anche se ci sono queste alternative, molti utenti possono ugualmente dispiacersi per la scomparsa del formato RFT che non sarà più disponibile sui computer Windows 11 con l’addio di WordPad.