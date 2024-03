YouTube continua ad intervenire con una serie di novità e nuove funzioni che potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti accedono ed usufruiscono alla piattaforma video. In particolare, l’ultimo intervento di YouTube riguarda l’introduzione dell’intelligenza artificiale. Il noto portale Android Headlines ha segnalato che YouTube sta sperimentando una nuova funzionalità che riguarda lo skip.

Alcuni utenti iscritti all’abbonamento Premium hanno già avuto modo di utilizzare questa funzione. Ma in cosa consiste?

YouTube frutta il doppio tap

Attraverso l’uso del doppio tap sullo schermo, YouTube introduce una funzione diversa da quelle già presenti. Nello specifico, sembra che grazie a questa opzione gli utenti, oltre ad avanzare di 10 secondi, come avviene di solito, potranno anche raggiungere diverse sezioni del video. Questa funzione è stata confermata da un video del canale YouTube Creator Insider che ha anche mostrato come può essere utilizzata.

Cliccando per due volte sullo schermo, mentre si sta visionando un video, l’AI interviene proponendo all’utente di diverse sezioni all’interno del video stesso. L’algoritmo utilizzato offre alcuni suggerimenti interessanti basati sui gusti dell’utente in questione e sulle preferenze registrate da YouTube durante la fruizione dei contenuti video.

Secondo le prime indiscrezioni, e i primi feed ricevuti, la funzione è disponibile solo per un numero ristretto di utenti. Il primo requisito che devono mostrare gli utenti selezionati è l’iscrizione all’abbonamento Premium. Se la funzione dimostrasse la sua affidabilità e se YouTube ricevesse feedback positivi dai suoi utenti potrebbe esserci un ampliamento della stessa. Non è da escludere, infatti, che il doppio tap con AI possa arrivare anche a tutti gli altri utenti.

È da sottolineare che la nuova funzione di skip “intelligente” permetterebbe di risparmiare parecchio tempo e potrebbe risultare particolarmente utile in svariati contesti. Dunque, non resta che aspettare per riuscire a capire quali saranno le future decisioni della piattaforma video riguardo questa funzione ampliata con l’intelligenza artificiale.