SPID Unico Europeo: l'Europa promette l'integrazione entro il 2026

Mentre il Governo Italiano continua a spingere sulla diffusione della Carta d’Identità Elettronica (CIE) per modernizzare i servizi pubblici e renderli più veloci, da Bruxelles giunge una notizia importante per tutti noi cittadini europei. Finalmente arriva il via libera alle nuove norme per l‘identità unica digitale (SPID) nell’Unione Europea. Questo regolamento, che entrerà in vigore a partire dal 2026, ci permetterà di usare un solo SPID per autenticarci in tutti i Paesi dell’UE.

Le regole prevedono che ogni persona e impresa possegga un proprio portafoglio europeo per lo SPID. Esso funzionerà per qualunque servizio online e permetterà un’autenticazione veloce senza troppi step, ma consentirà un accesso semplice e soprattutto sicuro.

Dallo SPID nazionale a quello Europeo: i vantaggi di un wallet universale

Lo SPID, precisamente acronimo di “Sistema Pubblico di Identità Digitale”, è un sistema di autenticazione digitale usato per consentire ai cittadini di accedere ai servizi sul web della Pubblica Amministrazione e di altri enti privati in tranquillità, senza aver timore che qualcuno di esterno acceda ai propri dati. Tale sistema è stato inventato per semplificare la modalità in cui si entra nei servizi, eliminando la necessità di gestire diverse credenziali di accesso, di ricordare tremila password e di creare ogni volta un nuovo account. Con un unico SPID, i cittadini possono accedere alla dichiarazione dei redditi, alla prenotazione di visite mediche, possono consultare documenti e presentare domande di agevolazioni, solo per fare alcuni esempi. Attraverso l’espansione di questo sistema in tutta Europa, questi vantaggi saranno usufruibili ovunque si vada.

Mathieu Michel, segretario di Stato del Belgio alla Semplificazione, digitalizzazione e privacy, ha mostrato il suo entusiasmo per questa nuova normativa che porterà l’UE verso una digitalizzazione sempre più estesa nei servizi pubblici. L’iniziativa ha quindi come obiettivo il dare ai cittadini un wallet digitale europeo unico per tenere sempre sott’occhio i propri dati personali in modo semplice, migliorando l’efficienza delle app e dei siti web. L’approvazione della Commissione Europea ora richiede che Stati Membri vadano a creare tali wallet per i loro cittadini, così da caricarvici i diversi documenti. Lo SPID europeo funzionerà come una sorta di contenitore di informazioni a cui accedere in caso di bisogno.