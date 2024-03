Presso alcuni negozi fisici autorizzati, l’operatore telefonico italiano WindTre ha proposto fino a qualche giorno fa un’offerta a dir poco super. Stiamo parlando in particolare dell’offerta mobile denominata WindTre GO 150 Limited Edition Easy Pay. Questa offerta non sarebbe dovuta essere più disponibile. Tuttavia, l’operatore italiano sembra che abbia deciso di prorogare ulteriormente la sua disponibilità. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, l’operatore decide di prorogare l’offerta WindTre GO 150 Limited Edition Easy Pay

L’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 Limited Edition Easy Pay è stata ulteriormente prorogata dall’operatore telefonico. Come già accennato in apertura, infatti, questa offerta non sarebbe dovuta più essere disponibile. L’operatore ha però deciso di posticipare la sua data di scadenza.

Se prima gli utenti avevano tempo fino al 27 marzo 2024 per attivarla, ora avranno addirittura più di un mese per farlo. L’operatore ha infatti deciso di prorogare l’offerta in questione fino ad addirittura il prossimo 6 maggio 2024. Si tratta di un’offerta di tipo operator attack, ed è per questo rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore WindTre che decideranno di passare richiedendo la portabilità del proprio numero dagli altri operatori telefonici rivali.

Nello specifico, nel bundle dell’offerta WindTre GO 150 Limited Edition Easy Pay sono inclusi ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi ultimi sono validi per navigare sia con connettività 4G sia con connettività 5G. Oltre a questo, l’offerta in questione arriva ad includere anche 50 SMS verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo da sostenere per avere questa offerta è di 9,99 euro al mese. Il costo si potrà pagare con il metodo di pagamento automatico Easy Pay, quindi tramite carta di credito, conto corrente o carta prepagata. Gli utenti dovranno però pagare inizialmente anche un costo di 10 euro per la scheda sim.