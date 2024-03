Iliad, Flash 200 e 150: le offerte TOP con un regalo a SORPRESA

Non serviva di certo qualcuno che indicasse quanto fosse forte Iliad agli altri. Gli utenti conoscono benissimo la forza di questo gestore che negli anni si è affermato come il migliore in Italia non solo per la quantità dei contenuti ma anche per la qualità della rete.

In questo momento a raccogliere gran parte degli applausi del pubblico ci pensano due offerte, quelle disponibili sul sito ufficiale. Coloro che non se ne fossero accorti, avranno il piacere di notare che fanno entrambe parte della stessa gamma, ovvero la Flash. Sia la prima che la seconda concedono ogni mese una valanga di contenuti e prezzi molto bassi che durano come sempre senza fine.

In basso ci sono tutte le informazioni necessarie per capire cosa c’è all’interno di queste offerte, che peraltro non dureranno per sempre.

Iliad mette tutti in difficoltà: è difficile battere queste due Flash

Iliad mette dunque ancora a disposizione le sue Flash 200 e 150, entrambe vantaggiose anche se la prima più della seconda. Partendo proprio dalla prima, è stata prorogata dopo la scadenza programmata per il 29 febbraio, con la nuova dead-line imposta entro il 4 aprile prossimo. Chi la sottoscrive entro quella data, può beneficiare ogni mese di minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi tipo di numerazione e di ben 200 giga in rete 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 € per sempre, senza cambiamenti e con la possibilità di avere anche uno sconto sulla famosa offerta per la fibra ottica di Iliad.

La seconda offerta, ufficializzata invece con l’arrivo del mese di marzo, si chiama Flash 150 e si architetta sulla falsariga della Flash 200. Al suo interno ci sono minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore e numero con 150 giga questa volta in 4G. Il prezzo è di soli 7,99 € al mese per sempre.

Chiunque può scegliere cosa portare a casa direttamente dal sito ufficiale, dove entrambe le soluzioni sono ancora presenti.