Sono molte le voci circolate online riguardo questo argomento ed ora, dopo quasi un anno, sembra ormai essere arrivata la conferma. Il prossimo iPhone 16 avrà un nuovo tasto, in maniera informale denominato “Capture button” ideato appositamente per scattare fotografie.

L’ultima e più recente conferma arriva da un’immagine condivisa su X da Sonny Dickson. La foto in questione mostra un case per iPhone 16 e presenta un’apertura laterale in corrispondenza della possibile posizione del tasto.

Arriva il Capture button sugli iPhone 16

Quando sono state diffuse le prime indiscrezioni riguardo l’introduzione di un nuovo tasto sui dispositivi Apple iPhone 16, MacRumors era stata una delle prime testate a riportare la notizia. Suddetto pulsante dovrebbe essere dotato di sensore touch che fornirà agli utenti la possibilità di effettuare zoom in e zoom out. Inoltre, presenterà una doppia corsa con l’obiettivo di mettere a fuoco con una semplice e leggere pressione sul pulsante. Mentre con un clic più deciso verranno avviate registrazioni video.

Il suo essere touch spiega perché il suo posizionamento nella case fosse caratterizzato da uno spazio vuoto, diversamente dagli altri pulsanti che invece vengono coperti dalla cover. Considerando quanto appena detto sulle modalità d’uso del tasto per iPhone 16 non è difficile comprendere perché è fondamentale mantenere quella sezione scoperta. Solo in questo modo gli utenti potranno sfiorare il tasto e sfruttare le sue funzioni.

Nello specifico, secondo quanto viene mostrato nella foto diffusa su X, il tasto dedicato alle nuove funzioni per lo scatto delle foto si trova sul lato, sotto quello di accensione. Suddetta posizione è particolarmente strategica perché permette all’indice di raggiungere la sezione facilmente ogniqualvolta si intende registrare un video tenendo il proprio iPhone in posizione orizzontale.

Una novità interessante che Apple non ha ancora confermato ufficialmente. Considerando quanto è stato mostrato è però plausibile che presto l’azienda possa rilasciare dettagli ufficiali a riguardo.