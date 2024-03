Il prezzo Amazon di uno dei più importanti altoparlanti portatili, quale è giustappunto il Bose SoundLink Micro, è letteralmente crollato, in questi giorni stiamo assistendo ad una importantissima riduzione del 38% sul listino originario, permettendo così a tutti di accedervi senza particolari pensieri e problemi.

Il prodotto in questione, nell’eventualità in cui non lo conosciate, è un diffusore bluetooth portatile, ovvero un piccolo altoparlante nato per essere trasportato facilmente dall’utente stesso, che gode oltretutto dell’impermeabilità (caratteristica fondamentale che gli permette di venire tranquillamente utilizzato con ogni condizione ambientale). Sul mercato si possono trovare tre differenti varianti, legate direttamente al colore di vendita, che può essere azzurro pietra, bianco o nero, ma senza presentare particolari differenze sulle specifiche tecniche finali.

Bose SoundLink Micro: offerta da non credere su Amazon

Acquistare il Bose SoundLink Micro è davvero molto conveniente al giorno d’oggi, infatti dovete sapere che il suo prezzo consigliato Amazon sarebbe di 129,95 euro, una cifra di tutto rispetto e perfettamente allineata con la qualità effettiva dell’altoparlante portatile. Per cercare di convincere il maggior numero di utenti all’acquisto, l’azienda americana ha pensato di applicare uno sconto del 38% sul prezzo di base, così da permettere di spendere solamente 79 euro, indipendentemente dalla colorazione scelta. Lo potete acquistare direttamente a questo link.

Sulla superficie è possibile trovare un microfono, che permetterà di gestire senza alcun problema le chiamate, a patto che ovviamente sia collegato via bluetooth uno smartphone, mantenendo una buonissima qualità generale. Il sistema di controllo si concentra nella parte anteriore, dove trovano posto 3 pulsanti fisici, mentre la copertura soft-touch in gomma lo rende più resistente agli urti, ma lo porta ad ogni modo a sporcarsi di più di quanto effettivamente avremmo voluto vedere, rispetto ad altri modelli in commercio.