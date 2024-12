Il cantiere nautico Frauscher ha presentato ufficialmente il suo nuovo modello 850 Fantom, sviluppato in collaborazione con Porsche e che vedrà il proprio debutto alla fiera boot Dusseldorf di gennaio 2025, si tratta di una versione chiusa del precedente Air e monta sotto la propria scocca un motore elettrico derivato dalla nuova Porsche Macan Turbo.

L’imbarcazione e le sue caratteristiche

Questo nuovo modello è stato concepito per svolgere mini crociere sui laghi e acque calme, vanta una lunghezza di 8,67 m con una larghezza di 2,49 m, al proprio interno può ospitare fino a sette persone e vanta prestazioni decisamente importanti, l’accelerazione infatti abbastanza rapida e porta ad una velocità massima dichiarata di 90 km/h, a differenziarlo dal modello precedente abbiamo un ponte di prua coperto e una cabina inferiore per il pernottamento.

A muovere l’imbarcazione abbiamo il powertrain elettrico che muove anche la Porsche Macan Turbo, capace di erogare fino a 400 kW di potenza, a gestire il sistema propulsivo è presente un’unità Z drive con controlli impermeabili a stampo Porsche, ovviamente gli ingegneri si sono adoperati per ottimizzare l’efficienza del motore per un ambiente acquatico, la differenza risiede nell’elettronica di potenza avanzata e nell’utilizzo del carburo di silicio per gli inverter, per quanto riguarda la batteria, quest’ultima è montata su un sistema di sospensioni di nuova generazione in grado di assorbire gli urti provocati dalle onde ad alte velocità.

Per quanto riguarda invece gli interni, questi ultimi sono stati progettati in collaborazione con Style Porsche e Studio FA, ciò significa che abbiamo una zona lounge con cuscini per prendere il sole e un interno decisamente comodo, formato da sedili dal design caratteristico Porsche con loghi sui poggiatesta.

Questa imbarcazione verrà dunque presentata per la prima volta alla fiera boot Dusseldorf a gennaio 2025 e il suo prezzo di partenza è fissato a 572.934 €, valore che ne conferma in via incontrovertibile la sua natura di lusso.