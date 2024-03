Un’interessante iniziativa è stata lanciata di recente da Telegram, una delle principali piattaforme di messaggistica istantanea al mondo. L’applicazione, nota per essere una valida alternativa a WhatsApp, sta offrendo abbonamenti Premium gratuiti ad un campione di utenti selezionati. Ma dietro a questa generosa offerta si nasconde un qualcosa di più “oscuro” legato alla privacy online delle persone.

Secondo quanto riportato da fonti attendibili, Telegram ha avviato un nuovo programma che consentirebbe, come detto, di ricevere abbonamenti Premium senza alcun costo. L’unico “piccolo” requisito richiesto è la condivisione del proprio numero di telefono con estranei. Tale programma, chiamato P2PL (Peer-to-Peer Lending), prevede l’invio di codici OTP tramite SMS. In modo che gli interessati possano accedere ai servizi promessi che sono generalmente a pagamento.

Il lato oscuro di Telegram

Colui che accetterà questa proposta di Telegram, sarà però responsabile dei costi associati all’invio di tali messaggi. Questo meccanismo, anche se può sembrare innocuo a prima vista, solleva seri dubbi riguardo alla questione privacy e alla sua tutela.

Una delle principali preoccupazioni riguarda la condivisione del numero di telefono con persone sconosciute. Coloro che accetteranno quanto dichiarato dovranno essere consapevoli del fatto che il proprio recapito telefonico potrebbe essere visibile agli altri destinatari degli SMS, e viceversa. Ciò espone comunque al rischio di poter subire eventuali molestie o abusi da parte di estranei. Ma, come se non bastasse, Telegram si solleva da ogni responsabilità legale riguardo a eventuali conseguenze negative derivanti da questa attività. Tutto ciò non contribuisce ovviamente a migliorare l’immagine dell’azienda in termini di interessamento e protezione dei propri clienti e dei loro dati sensibili. Ad ogni modo, molti, spinti dal vantaggio economico dell’offerta proposta, potrebbero convincersi ad accettarla, sottovalutando gli eventuali pericoli della cosa. Non prendete decisioni affrettate e ricordatevi che il web, per quanto possa essere un ambiente ricco di opportunità, nasconde anche un parte più oscura e pericolosa. Saperlo è fondamentale per la sicurezza di noi stessi e delle persone che ci sono vicine.