Privacy Online: elimina subito questi dati online o potrebbero rubarli

Molto spesso sentiamo parlare di quanto sia importante la privacy online, ma non prestiamo molta attenzione alle motivazioni. Condividere sul web i propri dati non è innocuo come si pensa, anche il solo indirizzo email potrebbe finire nelle mani di qualche malintenzionato ed essere utilizzato per scopi impropri. Per capire come evitare che ciò accada è dapprima necessario capire il perché valga la pena adoperarsi per far sì che la nostra privacy sia sempre al primo posto.

Le informazioni che condividiamo sono utilizzate spesso fintamente per scopi pubblicitari. I dati vengono raccolti per poi rivenderli ad aziende terze e guadagnare molto di più di quanto si farebbe dal sito originale che potrebbe essere solo una facciata. Gli acquirenti potrebbero anche essere degli hacker pronti ad usare i dati in maniera fraudolenta, arrivando persino ai conti bancari.

Come fare per proteggere la nostra privacy sul web

Per prima cosa, quando ci registriamo online, bisogna utilizzare password robuste, non semplici sequenze numeriche come la data di nascita, ma optando per qualcosa di più complesso e praticamente impossibile da indovinare. Ogni account che creiamo dovrebbe avere la sua singola password per evitare che qualche hacker con una sola riesca ad entrare in più servizi, gli renderemmo il gioco molto semplice. Altro consiglio per la privacy è lo stare attenti alle reti Wi-Fi pubbliche: se proprio non potete farne a meno utilizzate come “scudo” un VPN che crittografi la connessione e nasconda il vostro indirizzo IP.

Passando alle app, quando ne si installano di nuove è importate fare attenzione alle richieste di autorizzazione e non dare l’ok a qualunque cosa. Limitate l’accesso solo alle informazioni strettamente necessarie per il suo funzionamento. Evitare inoltre i vostri dati su siti web non sicuri ed assicuratevi sempre che la connessione sia sicura utilizzando il protocollo HTTPS per la privacy durante la navigazione.

Tenete d’occhio la vostra presenza online usando servizi come “Incogni”, molto utili per rimuovere le informazioni personali dai siti e dai broker in modo veloce e monitorare con costanza i propri dati. Seguite questi consigli per la privacy e sarete al sicuro!