In occasione del suo settimo compleanno, l’operatore virtuale Kena ha deciso di fare una sorpresa ai suoi vecchi e nuovi clienti. A partire dal 22 Marzo 2024, tutti coloro che sceglieranno l’ operatore come provider telefonico riceveranno un regalo davvero speciale. Ovvero 70 Giga di traffico dati gratuiti per 7 giorni.

Il sito ufficiale di Kena si è subito aggiornato con un banner che annuncia questa opportunità unica nel suo genere. Ma non sono solo i nuovi utenti a poter approfittare di questa offerta esclusiva. Anche coloro che sono già clienti potranno festeggiare il compleanno dell’operatore. Basterà scaricare l’app entro il 2 Aprile per attivare l’ opzione gratuitamente.

Il regalo di Kena, ecco come funziona

Una volta approfittato di questa incredibile occasione messa a disposizione da Kena per un periodo limitato, al termine della promo, essa si disattiverà automaticamente. È importante sottolineare che il traffico dati incluso viene conteggiato a scatti anticipati da 1 KB e la velocità di connessione può arrivare fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. In caso di esaurimento dei giga inclusi, la connessione verrà bloccata, per continuare a navigare sarà necessario attivare il Piano Base Kena al costo di 50 centesimi di euro con scatti anticipati di 50MB.

Questa iniziativa rappresenta un modo per Kena di ringraziare i suoi clienti per la fiducia e il sostegno dimostrati in questi sette anni di attività. Ma non è l’unico regalo che l’operatore ha in serbo. L’azienda ha anche deciso di prorogare le sue iniziative “50 giga gratis per te con ricarica automatica” e “Porta un amico” fino al 10 Giugno 2024. Con la prima opzione, i clienti che attivano il servizio Ricarica Automatica ricevono ogni mese 50 Giga di traffico dati in più. Con la seconda, è possibile ottenere fino a 50 euro di rimborsi cumulabili sul credito residuo. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdervi alcuna novità nel mondo delle telecomunicazioni italiane.