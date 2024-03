È tempo di nuove promozioni per Kena Mobile. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha aggiornato il suo catalogo di offerte mobile e ha anche lanciato una nuova promozione. In particolare, l’operatore regalerà fino a 70 GB di traffico dati extra senza costi da utilizzare per sette giorni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile folle, nuove offerte e nuova promo con 70 GB di traffico dati extra

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha introdotto per i nuovi clienti tante novità interessanti. Come già accennato in apertura, una delle novità più interessanti è l’arrivo della nuova promozione. In particolare, tutti i nuovi clienti che attiveranno una delle offerte dell’operatore potranno ricevere 70 GB di traffico dati extra. Tutto questo senza alcun costo.

Tra le offerte più a basso costo, c’è Kena Voce 4,99. Quest’ultima include fino a 1 GB di traffico dati e 1 GB da utilizzare all’estero. L’offerta include poi 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Il costo di sostenere è di soli 4,99 euro al mese. Ad un costo di 7,99 euro al mese, c’è poi l’offerta mobile Kena 7,99. In questo caso, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. Oltre a questo, ci saranno a disposizione 8,5 GB da utilizzare per navigare all’estero.

Anche questa offerta includerà poi minuti di chiamate illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo da sostenere in questo caso è di 7,99 euro al mese. Per chi ha la necessità di una maggiore quantità di giga, c’è poi l’offerta Kena 9,99. Quest’ultima arriva infatti ad includere fino a 230 GB di traffico dati e 11 GB per navigare in Europa.

Per tutte queste offerte, ricordiamo che è disponibile fino al 3 aprile la nuova promozione di Kena Mobile che permette di ricevere fino a 70 GB di traffico dati gratuitamente senza costi aggiuntivi per 7 giorni.