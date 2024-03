Gli utenti Android dovranno dire addio a una funzione molto importante e pratica negli anni precedenti. Da quest’anno, infatti, tutti gli utenti con questo sistema operativo non potranno utilizzare una comoda funzione durante l’utilizzo di WhatsApp.

WhatsApp è presente in quasi tutti gli schermi dei nostri smartphone, associando il nostro numero di telefono, si potrà chattare con uno o più contatti della propria rubrica in maniera del tutto gratuito. L’unica cosa di cui bisogna tenere conto è la presenza di una connessione internet stabile ed efficace, sia da parte del mittente sia del destinatario. Su WhatsApp si ha la possibilità di inviare messaggi di testo di vario genere, foto, video, note vocali, emoticon e molto altro.

Gli utenti Android si uniranno a quelli che possiedono gli iPhone. Ma per cosa?

La cosa che accomunerà gli utenti Android e iOS riguarda il backup di WhatsApp. Quest’ultimo non sarà più illuminato, ma per usufruire di questa funzione su Google Drive si dovrà pagare. Addio quindi ad uno spazio di archiviazione illimitato e gratuito su WhatsApp.

In pratica, il backup su Google Drive dell’app di messaggistica di Meta comincerà a consumare giga anche per chi usa il sistema operativo Android, così come accade già agli utenti di iOS che usano iCloud per salvare tutti i contenuti WhatsApp.

Salvare i dati di tutte le chat di WhatsApp è molto importante, specialmente in occasione di un evento specifico. Questa novità è diretta all’utente Android che ha la necessità di cambiare dispositivo, acquistandone uno nuovo, per svariate esigenze.

Al momento Google Drive ci offre uno spazio di archiviazione di 15 GB, ma pagando è possibile ottenere un estensione fino a 100 GB o, addirittura fino a 5 TB.