TIM ha annunciato una nuova promozione che farà felici gli appassionati di connessione veloce, stiamo parlando dell’offerta Power Pro. Quest’ultima è ora disponibile presso alcuni negozi fisici del noto operatore telefonico ed è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti che intendono effettuare una portabilità da WindTre. La promo in questione, prevede un incredibile pacchetto di servizi a un prezzo più che conveniente.

Per soli 8,99 euro al mese, i nuovi clienti TIM potranno godere di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; SMS illimitati e una generosa quantità di dati, ovvero ben 100 giga ogni mese. Ciò significa che gli utenti avranno a disposizione un’enorme quantità di traffico dati per navigare sul web, guardare video in streaming e utilizzare le loro app preferite senza preoccuparsi di esaurire la connessione.

TIM: come attivare l’offerta

Per attivare l’offerta TIM Power Pro, i nuovi clienti dovranno richiedere la portabilità del loro numero mobile e dovranno recarsi, come detto, presso uno dei tanti punti vendita aderenti presenti in tutta Italia. Una volta attivata la SIM, riceverete automaticamente i 100 giga di traffico dati. Di cui 50 sono inclusi nel piano base e altri 50 sono forniti in maniera gratuita e verranno attivati entro 5 giorni dall’attivazione della nuova scheda.

Oltre al costo mensile di 8,99 euro, si dovranno pagare anche 10 euro per l’acquisto della scheda TIM ricaricabile. Non sono però previsti altri costi aggiuntivi per l’attivazione oltre a quelli che vi abbiamo indicato. Ma non è tutto, l’offerta include anche l’opzione 5G Promo, che consente di navigare con una velocità fino a 2Gbps in download e 150 Mbps in upload nelle zone coperte dalla rete e per tutti i dispositivi compatibili. Per quanto riguarda invece, il roaming nei Paesi dell’Unione Europea, la promo è valida alle stesse condizioni nazionali. Ma prevede un limite di traffico dati mensile di 9 giga per tutto il 2024. Superato il quale, si potrà continuare comunque a navigare, ma al costo di 0,183 centesimi di euro per ogni MB consumato.

Insomma, una soluzione ideale per tutti coloro che desiderano restare sempre connessi, senza interruzioni o fastidi di qualsiasi tipo.