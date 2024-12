Un nuovo trojan sta colpendo i dispositivi Android, mettendo a rischio i conti bancari di migliaia di utenti italiani. Il DroidBot, così chiamato, è stato individuato come il responsabile di attacchi a più di 14 banche italiane, rubando informazioni bancarie sensibili.

DroidBot, il nuovo trojan che ruba dati bancari

Il DroidBot è un trojan che colpisce i device Android e si sta diffondendo rapidamente in Italia. Questo malware è progettato per rubare le credenziali bancarie degli utenti. Una volta installato, il virus si attiva automaticamente e raccoglie informazioni da applicazioni delle banche installate sul dispositivo. In particolare, il trojan è in grado di accedere a 14 istituti di credito italiani.

DroidBot sfrutta tecniche di phishing per indurre gli utenti a inserire le proprie informazioni bancarie in finte schermate di login. Una volta che l’utente fornisce i dati, il trojan li invia a server remoti controllati dagli hacker. Il malware è particolarmente insidioso perché si camuffa da app legittima, evitando di destare sospetti.

Il DroidBot è progettato per agire in modo silenzioso, senza causare interruzioni evidenti nell’uso quotidiano del dispositivo. Ciò rende il rilevamento e la rimozione del trojan particolarmente difficili. Le persone rischiano di non accorgersi subito che il loro dispositivo è compromesso, il che aumenta il rischio di furti di dati bancari.

Gli esperti di sicurezza avvertono che l’uso di app bancarie su dispositivi Android non protetti può comportare rischi significativi. Per evitare di cadere nella trappola di DroidBot, si consiglia sempre di aggiornare regolarmente le proprie app e il sistema operativo, nonché di scaricare software solo da fonti ufficiali come il Google Play Store.

Inoltre, è importante prestare attenzione ai segnali di allarme, come il rallentamento del dispositivo o l’apparizione di schermate sospette. L’uso di un antivirus aggiornato è un’altra misura di protezione efficace.

Questo attacco dimostra come le minacce informatiche si stiano evolvendo e diventando sempre più sofisticate. I trojan come DroidBot non si limitano a danneggiare il dispositivo, ma mirano direttamente a compromettere i dati finanziari.