Nuovo aggiornamento WhatsApp a marzo: una grande novità per gli STATI

I grandi miglioramenti di WhatsApp sono sotto gli occhi di tutti ma l’applicazione non si ferma qui. Per tutte le piattaforme, il colosso sta pensando ad un futuro più che florido, fatto di nuove introduzioni e funzionalità migliorate.

Secondo quanto riportato ultimamente da alcune alcune fonti molto addentrate negli affari di WhatsApp, gli stati sono in procinto di accogliere una novità. Chi vuole pubblicare filmati più lunghi di 30 secondi, dovrebbe prepararsi al nuovo aggiornamento in arrivo.

WhatsApp, adesso cambia tutto per gli stati: l’applicazione porta un nuovo aggiornamento

Tutti gli utenti che si aspettavano qualche miglioramento per WhatsApp, devono fare riferimento all’ultima versione beta. Stando a quanto riportato dalle fonti più autorevoli, un numero ristretto di utenti iscritti al programma sviluppatori avrebbe avuto l’opportunità di testare una funzionalità molto interessante.

Finalmente WhatsApp ha pensato di aumentare il tempo dei video pubblicati negli stati. Fino ad ora, siccome l’applicazione in pianta stabile ancora non beneficia del nuovo aggiornamento, è possibile caricare solo filmati fino a 30 secondi. Grazie all’ultimo update, gli utenti potranno pubblicare dei video fino al doppio della durata, ovvero 1 minuto. Questa è solo una delle molte novità in fase di test nell’attuale versione beta di WhatsApp.

Cioè da chiarire che solo gli utenti che hanno WhatsApp su sistema operativo Android potranno procedere all’utilizzo di questa funzionalità. Ovviamente il tutto ha senso solo utilizzando la beta scaricabile dal Play Store. In attesa che i miglioramenti introdotti al suo interno vengano confermati, si cerca di capire qualcosa in più per gli utenti che hanno iOS. È chiaro che anche loro otterranno l’aggiornamento nel caso in cui i test dovessero andare a buon fine.

Si tratta di un grande punto di arrivo anche per quest’altro aspetto molto importante di WhatsApp che sono gli stati. Effettivamente la novità, introdotta ormai qualche anno fa, non ha riscosso gran successo. Ora probabilmente le cose cambieranno.