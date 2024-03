TIM è da anni riconosciuto come uno dei più autorevoli operatori presenti nel mercato italiano delle telecomunicazioni. L’azienda, di recente, ha lanciato una nuova offerta rivoluzionaria chiamata Supreme GPRO. Quest’ultima è stata progettata per offrire ai clienti un’esperienza mobile senza precedenti. Offrendo prestazioni all’avanguardia e tanti servizi inclusi. L’ offerta include una generosa quantità di minuti per le chiamate e una grande quantità di traffico dati. Il tutto ad un prezzo incredibilmente conveniente.

Con TIM Supreme GPRO i clienti possono godere di minuti illimitati per chiamare qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, insieme a un consistente pacchetto dati di 50 GB al mese. Gli utenti potranno così navigare su Internet, guardare video in streaming e utilizzare le loro app preferite senza preoccuparsi di superare i limiti di utilizzo.

TIM, i destinatari e le condizioni della promo

Questa offerta è disponibile per i nuovi clienti TIM che effettuano la portabilità del numero da iliad, Fastweb e altri operatori virtuali. I clienti possono attivarla presso i negozi fisici dell’ operatore, per un’esperienza di connettività senza pari a un prezzo incredibilmente conveniente.

Per coloro che viaggiano all’interno dell’Unione Europea e nel Regno Unito, l’offerta TIM Supreme GPRO è valida con gli stessi vantaggi nazionali, con un limite di 7 GB di traffico dati al mese. In caso di esaurimento del bundle, potranno continuare a navigare al costo di 0,183 centesimi per ogni MB consumato. La promo include anche il piano Base19, che ha un costo mensile di 1,99 euro e prevede il primo mese gratuito. Quest’ ultimo consente di inviare SMS al costo di 29 centesimi ciascuno. In più sono previsti 18000 minuti gratuiti per le chiamate.

Insomma, TIM Supreme GPRO rappresenta un’opportunità imperdibile per coloro che cercano un’offerta mobile completa e conveniente. Non perdete l’occasione di accedere a questa promozione esclusiva e vivere un’esperienza mobile senza compromessi con TIM.