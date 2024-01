Le innovazioni in mostra al CES 2024 sono stupefacenti e MEDION ha scelto questa importante vetrina per svelare il primo laptop AI-powered. Si tratta della prima soluzione creata dal brand, in collaborazione con Intel, pensata e ottimizzata per sfruttare tutte le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale.

Il MEDION E15443 si basa sul processore Intel Core Ultra e permette di utilizzare l’IA a casa così come per lavoro o per svago. La portabilità è un fattore importante per il produttore e il nuovo device è estremamente compatto proprio per facilitarne il trasporto.

Il cuore del laptop è certamente la CPU Intel che offre una notevole potenza di calcolo e permette di gestire i task più complessi senza problemi. Inoltre, essendo ottimizzati per le app di IA, i processori supportano più di 100 diverse applicazioni, fornendo le massime prestazioni computazionali.

Medion E15443 è il primo laptop del brand realizzato per sfruttare appieno le funzionalità avanzate offerte dall’Intelligenza Artificiale

Ma oltre la potenza, le nuove CPU Intel sono molto interessanti anche sotto il profilo dell’efficienza. L‘autonomia dichiarata dalla casa supera le 10 ore, garantendo quindi l’intera giornata lavorativa senza necessità di una ricarica.

Il display da 15,6 pollici FullHD permette la fruizione contenuti multimediali grazie alla scheda video integrata Intel Arc Graphics2. L’IA sfrutterà anche questo componente per la creazione di immagini, musica e testi, dando libero sfogo alla fantasia e alla creatività degli utenti.

La sicurezza sarà sempre massima grazie alla presenza di uno switch dedicato alla privacy. Attraverso questo interruttore, sarà possibile disattivare la videocamera e il microfono per garantire la propria sicurezza online e offline.

Come dichiarato da Thomas Greussing, Marketing Director di MEDION: “La nostra missione in MEDION è di aiutare i nostri clienti a superare gli ostacoli della vita quotidiana“. Il dirigente ha poi continuato: “Siamo particolarmente lieti e orgogliosi di poter presentare oggi, insieme a Intel, il primo laptop MEDION basato sull’intelligenza artificiale. Con MEDION E15443 offriamo agli utenti un’introduzione conveniente a questa tecnologia. Ciò sottolinea ancora una volta l’impegno di MEDION per la democratizzazione dell’innovazione“.

Il nuovissimo MEDION E15443 arriverà sul mercato a partire da gennaio 2024 ad un prezzo di lancio è di 799 euro. Nel corso dell’anno, il produttore presenterà nuovi device basati sulla famiglia di processori Intel Core Ultra.