Se siete alla ricerca di una telecamera di sorveglianza Wifi, su Amazon troverete l’occasione giusta per voi. La Tapo C500 in offerta esclusiva, offre un’esperienza visiva impeccabile con le sue lenti avanzate e la tecnologia di compressione video H.264. Gli utenti potranno infatti godere di una visualizzazione chiara e definita delle loro aree di interesse.

Dotata di sensori IR LED da 850 nm, assicura una visione notturna avanzata fino a 30 metri, per una sorveglianza efficace anche nelle ore più buie della notte. Questa funzionalità è essenziale per mantenere una sicurezza costante, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Telecamera Tapo, protezione totale per tutte le stagioni

La telecamera Tapo, con la sua protezione IP65, è progettata per resistere agli elementi esterni. Riesce infatti ad offrire prestazioni affidabili in qualsiasi condizione atmosferica. Che si tratti di pioggia, neve o sole, è pronta a fronteggiare qualsiasi sfida. Garantendo una sorveglianza senza interruzioni e per tutto l’anno.

Grazie agli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, la telecamera è in grado di rilevare e monitorare i movimenti delle persone con precisione. Così, in caso di attività sospette, provvederà ad inviare immediatamente una notifica di avviso sul vostro smartphone. Questa funzionalità migliora l’efficacia della sorveglianza. Ma soprattutto riduce il rischio di falsi allarmi. L’app Tapo è disponibile sia per i dispositivi Android sia iOS. Consente di gestire facilmente il dispositivo e garantisce un controllo completo sulle impostazioni e sulle funzionalità. Sarà infatti possibile effettuare riprese in tempo reale, programmare registrazioni e molto altro ancora.

Opzioni di archiviazione personalizzate

La telecamera offre anche opzioni di archiviazione flessibili. Avrete la possibilità di salvare i video registrati su una scheda microSD fino a 512 GB. Oppure utilizzare il servizio di archiviazione cloud Tapo Care in base alle vostre esigenze e allo di spazio di archiviazione disponibile. Insomma questo piccolo apparecchio rappresenta la soluzione ideale per coloro che cercano sicurezza senza compromessi. Disponibile su Amazon al prezzo più che vantaggioso di 39.99 euro, correte a bloccare subito l’offerta. La C500 è pronta a proteggere ciò che conta di più, ovunque e in qualsiasi momento.