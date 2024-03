A quanto pare Volvo sta vivendo un periodo decisamente florido in questi ultimi mesi, il merito sembra essere dei suoi ultimi due veicoli elettrici che stanno conquistando tutti gli auotomobilisti che si stanno approcciando ora a questo nuovo mondo, parliamo della Volvo EX30 e della più imponente EX90, due veicoli affidabili e che stanno vendendo oltre le aspettative di Volvo.

Basti pensare che la richiesta è così elevata che per entrare in possesso di uno di questi modelli i tempi di attesa hanno una lunghezza paragonabile a quella di Ferrari, tempi che però non scoraggiano chi desidera uno di questi due veicoli, l’interesse dei consumatori è dunque palpabile ed evidente.

EX90 e EX30 si fanno desiderare

Il SUV elettrico EX90 nonostante sia stato svelato ben 2 anni fa, continua a mietere acquisti, al punto che la lista di attesa è decisamente lunga, la richiesta infatti rimane lunga nonostante le consegne siano state ritardate a causa delle complessità legate allo sviluppo del software, Jim Rowan, CEO di Volvo Cars ha però confermato la spinta dell’azienda verso l’innovazione e i miglioramento della loro tecnologia.

Lo stesso discorso vale per il più modesto modello EX30, per il quale si registrano tempi di attesa decisamente dilatati, basti pensare che in Germania bisogna pazientare all’incirca 4 mesi per ricevere il modello desiderato che tra l’altro risulta attualmente uno dei più accessibili della gamma, il quale ha contribuito largamente al record di vendite di Volvo, con oltre 5.863 modelli EX30 venduti nei primi due mesi del 2024.

Dunque la linea di Volvo è tracciata e gli amministratori non prevedono ulteriori ritardi o cancellazioni di ordini, il momento per l’azienda è propizio e probabilmente ciò è legato al fatto di aver lanciato i prodotti giusti al momento giusto, colpo da novanta legato all’esperienza di Volvo nel mercato delle auto e dalla volontà di mantenere la fedeltà dei suoi clienti.