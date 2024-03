Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone del momento, un prodotto che riesce ad avvicinare sempre più utenti verso l’ecosistema dell’azienda giapponese, mettendo sul piatto specifiche tecniche di alto livello, a patto che comunque si sia disposti ad un ingente investimento iniziale.

I punti di forza di un prodotto di così alta fascia sono innumerevoli, a partire ad esempio dal bellissimo display da 6,8 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con risoluzione QHD+ che da tutti viene considerato una autentica meraviglia. Discorso simile per quanto riguarda il comparto fotografico, capitanato da un sensore da 200 megapixel, per poi venire seguito a ruota da secondari per le macro, gli zoom ottici e altro ancora (da non trascurare nemmeno la presenza dello stabilizzatore ottico integrato).

Ricordatevi di correre ad iscrivervi gratuitamente al nostro canale telegram dedicato, solo in questo modo avrete le offerte Amazon in esclusiva con i prezzi più bassi del momento.

Samsung Galaxy S24 Ultra: offerta da non credere attiva oggi

Il top tra i top di ultima generazione porta chiaramente con sé un prezzo più alto del normale, dovete sapere a tutti gli effetti che questo Samsung Galaxy S24 Ultra 5G viene proposto a 1859 euro, di listino. La spesa è insostenibile per la maggior parte di noi, e l’unico modo per riuscire a risparmiare consiste proprio nell’affidarsi alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, approfittando così di una riduzione di 260 euro, per un valore finale di 1599 euro. Il link per l’acquisto è il seguente.

La batteria non rappresenta assolutamente un problema per questo smartphone, essendo comunque un componente da 5000mAh, che ne facilita l’utilizzo sul lungo periodo. D’altro canto, comunque, è presente la ricarica rapida a 25W, sfruttando il caricabatterie compatibile incluso in confezione. Ricordate solamente che, acquistando sul sito ufficiale di Samsung, non è previsto il suo inserimento, sarà da acquistare a parte.