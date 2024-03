Apple proporrà i quattro modelli di iPhone 16 previsti per l’autunno di quest’anno con un display dalle cornici più che sottili. La Mela di Cupertino sembrerebbe aver risolto dei problemi che in passato le avevano impedito di introdurre la tecnologia BRS, già da tempo sfruttata da Samsung. La tecnologia in questione consentirà di ridurre le dimensioni del lato inferiore del display evitando i problemi di surriscaldamento precedentemente riscontrati da Apple.

iPhone 16 con bordi ultrasottili: Apple introdurrà una nuova tecnologia!

Non si tratta di una vera e propria novità poiché già da tempo aziende come Samsung sfruttano la tecnologia Border Reduction Structure (BRS) per ridurre sensibilmente le dimensioni delle cornici del display. Apple aveva tentato di introdurre la tecnologia in questione sui suoi dispositivi ma con scarsi risultati.

Grazie ad alcuni aggiornamenti i problemi di surriscaldamento sembrerebbero essere stati risolti e ciò permetterà di ottenere degli iPhone 16 senza cornice, i cui display continueranno ad essere prodotti da Samsung Display e LG Display. Aspetto interessante della notizia è la possibilità che Apple decida di dotare tutti i modelli di iPhone in arrivo della tecnologia in questione, non limitandosi alle versioni Pro e Pro Max.

iPhone 16: saranno i primi con intelligenza artificiale!

Le indiscrezioni emerse fino ad ora ci hanno già permesso di apprendere che tra gli aggiornamenti previsti sui prossimi iPhone vi sarà l’introduzione di un nuovo tasto, ma non è tutto. Negli ultimi giorni, infatti, si è fatta strada la notizia secondo la quale Apple doterà i suoi melafonini di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Per il resto si dice che, iPhone 16 e 16 Plus avranno un comparto fotografico con sensori disposti verticalmente; i modelli Pro e Pro Max, invece, avranno dei display più grandi che raggiungeranno i 6,27 pollici e 6,85 pollici. Questi ultimi, di conseguenza, saranno complessivamente più grandi e probabilmente più pesanti per via dell’introduzione di nuove batterie dalla capacità maggiore.